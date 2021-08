„V Olomouci mi mi pár dnů před startem sezony řekli, že půjdu na hostování. Jelikož nebylo moc možností, kam jít, rozhodl jsem se, že to zkusím v Kroměříži. Trenér Červenka mi vyšel vstříc, takže se to domluvilo,“ těší Hapala mladšího.

Mladší syn legendárního fotbalista, který hrával nejen v Česku, ale i v Leverkusenu či Tenerife, má na svém kontě i dva starty ve FORTUNA:LIZE. V zápasech proti Mladé Boleslavi a Jablonci odehrál celkem sedmnáct minut, více šancí v nejvyšší soutěži nedostal.

Že s ním v Sigmě nepočítají, se dozvěděl teprve nedávno, svoji kariéru se pokusí nakopnout v Kroměříži.

„Samozřejmě mě to trošku zamrzelo, nikomu se nechce moc chodit po hostování. Já to ale beru tak, že mám alespoň možnost ukázat, že patřím nejen do týmu Kroměříže, ale že si zasloužím zabojovat i o místo v Sigmě, kam bych se jednou rád vrátil a kde bych pak pravidelně hrál,“ přeje si.

I když si Hapal odchodem z Androva stadionu pohoršil, v Kroměříži má také o co hrát. „Hanácká Slavia má kvalitní tým, hraje dobrý fotbal. Ve třetí lize vždycky patří k nejlepším,“ ví dobře.

Právě ambice a dobrá parta dvacetiletého středopolaře do týmu účastníka MSFL přilákaly. Změnu prostředí konzultoval i se svým tátou, někdejším koučem slovenského národního týmu.

„O fotbale se bavíme pořád. Rozebíráme to i s bráchou Lukášem. Nakonec jsme se všichni shodli, že Kroměříž je pro mě nejlepší volba. Mám tady šanci hrát, je to kousek z domu,“ vnímá.

V nedělním zápase proti Slovácku B se do hry dostal až v 69. minutě, kdy střídal Sklenáře. Místo v základní sestavě jisté zdaleka nemá. „To určitě ne. Tým je tady kvalitní, na každém postu je konkurence,“ uvědomuje si.

Hapal se nejlépe cítí na ve středu zálohy, na pozici číslo deset, ale dokáže hrát i ze strany, odkud si chodí pro míče.

V nedělním duelu se do šance nedostal, zaujal několika dobře zahranými standardními situacemi, pár přihrávkami. Nakonec to ale bylo hostům nestačilo. Hanáci si nepohlídali závěr, v 89. minutě po hlavičce Cicilii inkasovali jediný gól zápasu. „Rozhodující bylo, že jsme neproměnili svých pár příležitostí, které jsme měli. Soupeř naopak z jedné šance ve druhé půlce nám dal gól. V tu chvíli bylo po zápase,“ posteskl si.

Kroměřížská posila se fanouškům ukázala minulý víkend v zápase okresního přeboru, kdy pomohl béčku Hanácké Slavie B porazit skaštickou rezervu 8:0. Hapal se na demolici podílel dvěma přesnými zásahy.

„Chyběla mi herní praxe, takže jsme si chtěl zahrát a zpátky nabrat herní kondici,“ vysvětluje svoji premiéru v sešívaném dresu.

Ve středu čeká Hapala a další borce mnohem těžší soupeř. Třetiligista totiž v rámci druhého kola MOL Cupu doma vyzve Zbrojovku Brno, což bude nejen pro kroměřížské fotbalisty, ale i fanoušky svátek. „Na utkání se těším. Bude to pro mě další cenná zkušenost. Věřím, že alespoň na část zápasu dostanu šanci a že favorita potrápíme,“ přeje si.

Hapal? Na celý zápas ještě není nachystaný, tvrdí trenér

„Ondra Hapal do naší hry určitě přinese zkvalitnění. Je to šikovný fotbalista, který to umí s míčem. Musí ale nabrat kondici, protože strašně dlouho nehrál. Musí naskakovat po pár minutách a nabírat herní praxi. Je to dobrý fotbalista, ale kondičně to není ideální. Na celý zápas ještě není nachystaný.“

Trenér Hanácké Slavie Kroměříž Bronislav Červenka