Hosty nastartoval Houser, vyrovnání zařídil střídající Votava a dokonalé K.O. protivníkovi vystavili v hektickém závěru Hapal s Matouškem. Valcířům trefy Blejchaře a Raaba k bodům nestačily.

„Jsem rád, že jsme těžký zápas zvládli a vítězství na konci urvali. Utkání by asi více slušela remíza. Pro soupeře je výsledek krutý. Domácí se snažili, nehráli vůbec špatně. Štěstí se ale ke konci přiklonilo k nám,“ uvedl kroměřížský trenér Bronislav Červenka.

Známý kouč byl spokojený hlavně se třemi body, k předvedené hře měl výhrady. „Výhra z venku se samozřejmě počítá, ale po herní stránce se musíme zlepšit,“ ví Červenka.

Podle bývalého ligového středopolaře se na výkonu Hanákům podepsalo brzké vstávání dopolední výkop. „Ranní zápasy nám nesedí,“ vypozoroval. „Už se nám to stalo na Slovácku, kde jsme prohráli. Nejsme na to zvyklí, protože trénujeme jenom odpoledne nebo večer. Vždycky nám chvíli trvá, než se do toho dostaneme. Musíme na tom zapracovat,“ uvědomuje si.

Hanáci ve Stovkách nezachytili začátek, rychle prohrávali. Hosté si nepohlídali rohový kop soupeře, po centru Hykela se hlavou trefil nepokrytý Blejchař.

„Do zápasu jsme vstoupili velmi špatně. Neuhlídali jsme standardku a hned z první vážnější situace dostali gól,“ posteskl si Červenka.

Jeho tým měl po obdržené brance více ze hry, ale do šancí se moc nedostával. „Kvalita naší hry nebyla moc dobrá. Všechny akce končily už v předfinální fázi. Pokazili jsme hodně jednoduchých přihrávek,“ vyčítal svěřencům Červenka.

Valcíři v první půli dobře bránili a podnikali rychlé výpady do otevřené obrany. Ve 20. minutě po akci z levé strany a přihrávce Manzii se přízemní střelou k tyči prosadil Raab. „Byl to pro nás velký šok. Kluci se z toho jen velmi těžko zdrchávali,“ přiznává Červenka.

Hanáky vrátil do hry Houser, jenž po rohovém kopu a hlavičce Surynka šťastně usměrnil balon do sítě.

Hosté se i po změně stran tlačili dopředu, snažili o vyrovnání. V 63. minutě přišla zřejmě klíčová chvíle zápasu. Blejchař na polovině hřiště fauloval Housera. Sudí Marek sice ponechal výhodu, ale po dohrání akce se k zákroku vrátil a domácího hráče po druhé žluté kartě vyloučil.

„V tu chvíli jsem nebyl úplně rád, že šel soupeř do deseti, protože většinou platí, že zaleze, semkne se a špatně se přes něj dostává, což tady taky platilo,“ říká. „Nemáme v sestavě až tolik kreativních hráčů, kteří by dokázali přejít jeden na jedna či si krátkými přihrávkami poradit s devítičlenným obranným valem, před který jsme jenom velmi obtížně přecházeli.“ přiznává.

Přesto Hanáci dokázali výsledek v závěrečných dvaceti minutách otočit.

Nejprve se hlavou na přední tyči po centru Jelečka z levé strany prosadil hlavičkující Votava, v 89. minutě završil obrat další náhradník Hapal. Syn bývalého reprezentanta udeřil po parádní přihrávce Matouška, který pak v nastaveném čase zblízka dorazil do sítě střelu Lhoteckého a pečetil výhru Kroměříže.

„Jsme rádi, že jsme to zvládli. Vítězství z Frýdku ale nyní musíme potvrdit doma proti Hlučínu,“ dodává Červenka.

MSFL, 8. kolo -

MFK Frýdek-Místek – SK Hanácká Slavia Kroměříž 2:4 (1:2)

Branky: 3. Blejchař, 20. Raab – 24. Houser, 73. Votava, 89. Hapal, 90+1. Matoušek

Rozhodčí: Marek - Mayer, Volek (Kubíček)

Žluté karty: Blejchař, Verner, Manzia – Zavadil

Červená karta: 63. Blejchař (Frýdek-Místek)

Diváci: 183

Frýdek-Místek: Květon – Blejchař, Velner, Juříček (90+2. Byrtus), Kučera (77. Vrbka), Konečný, Vengřinek, Manzia, Raab (69. Tamajka), Kovařík (77. Janša), Hykel (77. Barkov). Trenér: Orel.

Kroměříž: Dostál – Zavadil, Tiahlo, Jeleček - Machálek, Matoušek, Cupák, Houser (77. Hapal), Sklenář (59. Lhotecký), Červenka (68. Plecitý) - Surynek (46. Votava). Trenér: Červenka.