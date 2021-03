Třicetiletý forvard prošel Třincem, Viktorií Žižkov, Táborskem a Mostem, posledních pět let strávil ve Švýcarsku, odkud se vrátil zpět do Česka. A pokud se rozjedou nižší soutěže, oblékne na jaře sešívaný dres.

„Je u nás od ledna, vypadá velmi dobře. Uvidíme, jak se mu u nás bude líbit, a jak se situace ohledně covidu vůbec vyvine. Pokud se začne hrát, měl by nám pomoct,“ věří trenér Kroměříže Bronislav Červenka.

Vedení Hanáků bylo s brněnským rodákem v kontaktu již minulý rok. Tehdy ale odchovanec Kohoutovic zůstal ještě ve Švýcarsku, domů se vrátil až teď.

„Žena pochází z Brumova, já jsem z Brna, takže na půl cesty máme Zlín, kde jsme koupili byt. Kroměříž mi doporučil kamarád Tomáš Jeleček, se kterým se znám patnáct let. Dal jsem na něj, takže nyní všem říkám, že jsem se do Kroměříže dostal přes agenta Jelečka,“ směje se Surynek.

Kromě něj na soupisce Hanácké Slavie figuruje i brankář Radek Petr. Známý gólman, který má doma stříbrnou medaili z mistrovství světa hráčů do 20 let s Razgradem slavil bulharský titul, se do Kroměříže vrátil z Provodova.

„Radek u nás působí již od podzimu, stará se hlavně o naše gólmany. Ale má časově náročnou práci, i o víkendech chodí na dvanáctky, takže stíhá jenom asi padesát procent tréninků, což je na třetí ligu málo,“ říká Červenka.

Čtyřiatřicetiletý Petr, jenž prošel také Ostravou, Brnem, italskou Parmou nebo belgickým klubem KAS Eupen, se tak věnuje hlavně brankářům Kofroňovi s Dostálem. V případě potřeby je ale připravený nastoupit. „Kdyby se něco stalo, určitě by zaskočil,“ ví kroměřížský trenér.

Hanácká Slavia je na jarní restart připravená. Otázka je, zda se sezona vůbec dohraje. MSFL je na tom nejhůře. K tomu, aby byla soutěž regulérní a mohla se počítat, musí týmy odehrát ještě sedm kol, což je hodně.

„Měli jsme indicie, že by se to mohlo rozjet v květnu, ale to jsme si mysleli i o dubnu. Bohužel pořád se to odkládá a nyní nikdo nic neví,“ štve Červenku. „Republika je pět měsíců zavřená a člověk neví, co bude za týden. My s tím bohužel nic neuděláme. Musíme se přizpůsobit a čekat. Nic jiného nám ani nezbývá,“ ví dobře ex-ligový záložník.