Hanácká Slavia sobotní duel rozhodla třemi brankami ve druhé půli. Nejprve se prosadil střídající Votava, pak se trefil Kovář, výhru Kroměříže pečetil další žolík Sklenář. Za Dolní Benešov skóroval pouze Gebauer, který v 70. minutě vyrovnával na 1:1.

„Jsme spokojení. Zápas byl pro nás asi psychicky nejtěžší, protože jsme věděli, že utkání bychom měli zvládnout vítězně. Kluci to ale měli v hlavách, moc jim to nešlo. Odpovědnost je svazovala. Proto utkání nebylo jednoduché. Scházela nám lehkost, výhra je spíše utrápená, ale jsem rád i za kluky, že jsme to zvládli,“ prohlásil kroměřížský trenér Bronislav Červenka.

První poločas byl vyrovnaný, šancí málo. Hosté zahrozili hlavičkou Sedláka, který po centru Cupáka mířil hlavou vedle. Šanci Plecitého zase zmařil domácí gólman Chvěja.

„My jsme dobře bránili a chodili spíše do brejku. Žádný protiútok jsme ale nedotáhli. Soupeř byl bojovný, zlobil nás hlavně po stranách. Vpředu byl velice dobrý útočník Labuda, jenž uhrával balony a prostrkával je na spoluhráče. Bylo to proti němu hrozně těžké,“ uvedl Červenka.

Klíčové chvíle přišly až po přestávce. Hostům do vedení pomohl šťastný gól.

„Byla to takový šmudla,“ přiznal s úsměvem trenér Hanácké Slavia. Po autu Kovář prodloužil balon na střídajícího Votavu, který se obtočil kolem protihráče a patou uklidil míč na přední tyč do sítě. „Byl to hodně šťastný gól,“ přiznal Červenka.

Dolní Benešov ale skóre srovnal, když brankáře Kofroně v 70. minutě překonal Gebauer. Hanáci si ale velmi brzy vzali vedení zpět. Votava prosrtčil balon na kapitána Matouška a ten jej z jedničky poslal Kovářovi. Zkušený útočník zachoval klid a chytře dloubl Chvěju.

„V té chvíli se utkání lámalo,“ ví dobře Červenka.

Dolní Benešov dál protivníka zlobil. Domácí se snažili, bylo blízko vyrovnání na 2:2, ale žádnou z nebezpečných standardních situací nepřetavili v branku.

Kroměřížští fotbalisté těžké chvíle přečkali a v závěru potřetí udeřili. Odpor soupeře definitivně zlomil střídající Sklenář, který z malého vápna doklepl míč do sítě po rychlém protiútoku a přihrávce Matouška.

Hanáci v nastaveném čase přišli o gólmana Kofroně. Zkušený brankář dostal ránu rukou do obočí a otřesený si řekl o střídání. Náhradník Dostál nic složitého řešit nemusel, hosté už vedení 3:1 uhájili.

„Z naší strany to nebyla žádná krásná podívaná, docela jsme se nadřeli, ale body máme, což je hlavní,“ dodal Červenka. Jeho tým za týden doma hostí béčko Slovácka.

MSFL, 7. kolo -

TJ Dolní Benešov – SK Hanácká Slavia Kroměříž 1:3 (0:0)

Branky: 70. Gebauer – 65. Votava, 76. Kovář, 85. Sklenář

Rozhodčí: Vostrejž – Slabý, Kolář (Neděla)

Žluté karty: Alhassan, Skroch, Moravec, Gebauer - Štěpánek

Diváci: 122

Dolní Benešov: Chvěja – Alhassan, Moravec, Krejčí, Pecuch (79. Musila), Gebauer, Labuda (65. Býma), Gorčica, Skroch (86. Nyanzu), Karčmář, Kubík. Trenér: Melecký.

Kroměříž: Kofroň (90.+2. Dostál) – Matoušek, Zavadil, Tiahlo, Vyhlíd – Sedlák (64. Sklenář), Cupák, Plecitý (57. Červenka), Machálek – Kovář (81. Štěpánek), Houser (57. Votava). Trenér: Červenka.