I když se bude hrát za zavřenými dveřmi a bez diváků, bude to pro hráče Hanácké Slavie zase velký svátek. Červenkův tým se naposledy utkal s ševci na začátku září 2018, kdy ve druhém kole celostátního poháru utrpěl krutou porážku. Teď se pokusí potrápit favorita víc.

„Bude to asi hodně náročné. Pa matuji si, jak jsme je měli v MOL Cupu. Tehdy to bylo uprostřed sezony a my byli v nejlepší kondici, přesto jsme se pořádně naběhali a prohráli 0:5,“ nezapomíná na střet s profesionály kroměřížský záložník Michal Cupák.

Zatímco Jiráček a spol. se intenzivně chystají na blížící se restart nejvyšší soutěže, Hanácká Slavia začala s tréninkem až v tomto týdnu. Přední tým MSFL má na přípravu času dost, třetiligové boje totiž začnou nejdříve na začátku srpna.

„Květen bude takový rozjížděcí. Trénovat budeme dvakrát nebo třikrát týdně. Všechno ale budou herní věci,“ upozorňuje trenér Hanáků Bronislav Červenka.

Plnohodnotný trénink na novou sezonu se spoustou vložených utkání začne až v červnu.

První jednotka po dlouhé pauze byla spíše seznamovací.

„Dělali jsme přihrávkové cvičení, akce přes celé hřiště se zakončením. Zahráli jsme si bago a na závěr i fotbal,“ hlásil Cupák.

Hanáci stejně jako jiné sportovní týmy zatím nemohou využívat šatny ani sprchy. Na stadion v Obvodové ulici tak všichni přijeli už převlečení, před vstupem na perfektně upravený trávník jenom nazuli kopačky a šli do akce.

„Jsem rád, že se po dvou měsících, které jsme bohužel museli strávit běháním či posilovnou, opět mohu s kluky setkat na hřišti. Věříme, že nám to takto zůstane po celou dobu a už nás nic nezastaví v tom, abychom se mohli připravovat na nastávají sezonu. Snad bude všechno v pořádku a situace se nebude zhoršovat. Doufám, že bude možné i nadále fungovat tak, jak před koronavirem,“ přeje si Červenka.

Být kvalitní a dominantní na balonu

Svým svěřencům na březen a duben naordinoval tréninkové plány.

„Kluci se připravovali sami. Všechno to byly pouze běžecké věci, takže balon neměli na noze. Proto jsou nyní všichni rádi, že konečně mohou pracovat s míčem a být na hřišti,“ říká trenér Hanácké Slavie.

Třetiligista za celé jaro odehrál pouze jeden soutěžní zápas. Po utkání v Hlučíně byla sezona kvůli pandemii koronaviru předčasně ukončena.

„Herní vytíženost nám chybí. Budu rád, když se nám podaří domluvit kvalitní soupeře, aby kluci zpátky získali herní praxi i kondici. Celý červen i červenec na tom budeme pracovat,“ říká.

Tréninkové podmínky mají perfektní. K dispozici mají tři připravené hřiště i skvělé zázemí, které ale zatím využívat nemohou.

„Nic nám nebrání v tom, abychom pracovali na tom, co chceme. To znamená být kvalitní a dominantní na balonu. Hrát kombinační fotbal bez nakopávaných míčů,“ uvedl Červenka.

„Věřím, že se nám hra podaří zase zlepšit, zkvalitnit, aby fanoušci, pokud se na stadion dostanou, byli spokojení s hrou i výsledky,“ přidal.

Pozitivní a aktivní tlak na starší

Hanáci chtějí také v nadcházejícím soutěžním ročníku MSFL hrát zase nahoře a atakovat nejvyšší příčky. Kádr zatím žádných změn nedoznal.

„V úvodní fázi je složený ze všech našich kluků, kteří u nás působili v minulé sezoně plus mám k dispozici vycházející dorostence a hráče, co byli na hostování. Dohromady je to pětadvacet až třicet lidí,“ vypočítává Červenka.

Vedení Kroměříže navíc chce mít v příští sezona také béčko, takže někteří fotbalisté budou pendlovat mezi oběma týmy.

Známý kouč by navíc soupisku rád oživil jednou nebo dvěma posilami.

„Musí to ale být hráči do základní sestavy, kteří pro nás budou přínosem,“ prohlásil Červenka.

„Jinak je kádr slušný. A když budou mladí kluci na sobě pracovat a vytvářet na starší hráče pozitivní a aktivní tlak, může to fungovat,“ věří.