Fotbalisté Kroměříže po sestupu z druhé ligy zůstávají dál stoprocentní. Hanácká Slavia stvrdila povedený vstup do sezony v MSFL ve Zlíně na Letné, kde ve 4. kole zdolala domácí juniorku 2:0 a bez ztráty bodu je třetí za vedoucím Třincem a druhým Zlínskem. Nedělní duel dvěma brankami rozhodující záložník David Moučka.

Kroměřížskému kouči Romanu Dobešovi tak návrat do známého prostředí vyšel. „Tím, že se hrálo na Letné, bylo utkání příjemnější, ale nijak zvlášť jsem to neprožíval. Samozřejmě všechny kluky ze Zlína dobře znám, takže to pro mě bylo lehce prestižnější, ale výhru beru stejně jako s kterýmkoliv jiným soupeřem,“ tvrdí Dobeš, jenž v minulé sezoně působil u zlínské juniorky coby asistent kouče Davida Hubáčka.

Nyní se tak postavil nejen kamarádovi a kolegovi z práce, ale i bývalému klubu.

Začátek byl svižný, šance si vypracovaly oba týmy. Do vedení šla ve 12. minutě Kroměříž. Centr z levé strany ještě zlínská obrana odvrátila, míč se ale zmocnil Moučka, jenž výstavní ranou z osmnácti metrů do šibenice otevřel skóre.

Ševci v první půli zahrozili pouze po trestném kopu Buchvaldka, hostující brankář Dostál technickou ranou ale vyrazil.

Hosté se ve druhé půli zatáhli a soustředili se na bránění těsného náskoku. Ševci se snažili, ale pořádně prosadit se nedokázali. V 68. minutě měl velkou šanci na vyrovnání Buchvaldek, z voleje ale střílel mimo.

„Domácí měli opticky více ze hry, ale v obraně jsme to zvládli velice dobře. Soupeře jsme do nějakých velkých šancí nepustili, sami jsme tam měli ještě nějaké příležitosti, které jsme měli vyřešit lépe,“ míní Dobeš.

Hanáci byli v zakončení maximálně efektivní. Po trestném kopu Kříže brankář Bachůrek vyrazil míč pouze k Moučkovi a ten dorážkou pod břevno pohotově upravil na konečných 2:0.

„První poločas nám vyšel herně lépe. Druhá půle už nebyla tak dobrá, ale hlavní bylo, že jsme se dokázali prosadit a přidat druhý gól,“ říká Dobeš.

Do utkání nasadil stejnou sestavu jako ve středu v poháru na hřišti divizního Rýmařova. „Zahráli jsme tam velice dobře, takže jsme do toho nechtěli zasahovat. Jsem rád, že kluci v tom pokračovali a odehráli další slušný zápas,“ těší Dobeše.

Hostům v Baťově městě schází potrestaný Matoušek a taky Patrik Červenka, který už ale začíná s tréninkem.

V Kroměříži panuje se vstupem do sezony obrovská spokojenost. Hanáci ještě neklopýtli, k dobu navíc mají odložený duel s Karvinou B.

„Je to příjemné, ale pořád zůstávám nohama na zemi, protože za námi je teprve pár kol. Ale určitě se nám nyní lépe pracuje a nálada je lepší, než když se nedaří a prohrává. Člověk ale musí být pokorný. Dobře víme, jak to ve fotbale chodí. Jsme rádi, že se nám podařilo sezonu takto rozběhnout. Snad nám to dlouho vydrží,“ přeje si Dobeš.

Jeho tým v dalším kole čeká doma Zbrojovka Brno B, která Kroměříž vyškolila v generálce. Nyní se Hanáci pokusí mladému soupeři porážku z přípravy vrátit.