Hanácká Slavia se díky venkovnímu triumfu 3:2 dostala před béčko Olomouce na druhé místo tabulky MSFL.

„Jsme rádi, že jsme utkání zvládli, byť gólem v poslední minutě. V Uničově je to ale vždycky těžký zápas, body se odsud nevozí vůbec snadno, takže nás těší, že je máme. Pro nás je to úplně luxusní,“ radoval se kroměřížský trenér Bronislav Červenka.

Hostům vyšel v Uničově hlavně první poločas. Skóre otevřel v 19. minutě stoper Zavadil, jenž se trefil po odvráceném rohu a následném centru z levé strany, kdy míč lízl na přední tyči. Druhý gól přidal na konci úvodní části Houser.

„Je velká škoda, že jsme si po prvním poločase, kdy jsme vedli 2:0, nechali dát dvě branky z odražených balonů, které se vyvalily přímo k hráči soupeře a ten to dvakrát utáhl,“ líčí Červenka.

Oba góly domácího celku vstřelil Aleš Krč. Vytáhlý forvard nejprve v 55. minutě pohotově snížil, následně se prosadil i podruhé a bylo to 2:2. „Byly to dva lehké góly, které padly z méně nebezpečných situací. V první půli měli domácí dvě mnohem větší šance,“ uvedl Červenka.

„Je škoda, že jsme nechali soupeře nadechnou a sami za stavu 2:0 nebo 2:1 nedotáhli nějaké šance. Chodili jsme do otevřené obrany, bohužel se nám žádný protiútok nepodařilo a zrealizovat třetí pojišťovací gól jsme nedali,“ posteskl si.

Diváci tak až do poslední minuty viděli otevřený fotbal, kdy se útoky a šance převalovi z jedné strany na druhou. „Oba mančafty šly v závěru za vítězstvím,“ řekl Červenka.

Šťastnější nakonec byli hosté, kteří zlomili odpor protivníka nádhernou ranou z trestného kopu. „Peťa Sklenář to z osmnácti metrů zatočil přesně do šibenice,“ popsal zlatou trefu.

Uničov tak znovu nezlomil letošní špatné výsledky z domácího hřiště, kde v šesti duelech získal pouhých pět bodů.

Hanáci naopak odčinili předcházející domácí nezdar s Velkým Meziříčím a udrželi se v kontaktu s vedoucím béčkem Ostravy. „Zápas se musel lidem líbit. Bylo to opravdu nahoru, dolů. My jsme spokojení, ale pořád máme na čem pracovat. Zlepšit musíme hlavně přechod do rychlého protiútoku. Spoustu věcí nedokážeme dořešit do lepší koncovky a akci zakončit gólem,“ dodává.

Fotbalisté Kroměříže se fanouškům představí už v pátek, kdy od osmnácti hodin doma přivítají ex-druholigové Blansko.

MSFL, 11. kolo -

SK Uničov – SK Hanácká Slavia Kroměříž 2:3 (0:2)

Branky: 54. a 62. Krč – 19. Zavadil, 36. Houser, 92. Sklenář

Rozhodčí: Slabý – Žurovec, Řezníček (Juřička)

Žluté karty: Ambrozek, Krč, Kamas – Matoušek

Diváci: 225

Uničov: Kalina – Koutek, Koutný, Bala, Můčka – Ambrozek, Bača (42. Šidlík), Svoboda – Kamas, Komenda, Krč. Trenér: Žmolík.

Kroměříž: Dostál – Machálek, Zavadil, Tiahlo, Jeleček – Plecitý (63. Sklenář), Matoušek, Cupák, Houser, Červenka (73. Votava)– Lhotecký (93. Vyhlíd). Trenér: Červenka.