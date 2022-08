MSFL, 3. kolo -

1. BFK FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ – SK HANÁCKÁ SLAVIA KROMĚŘÍŽ 0:2 (0:0)

Branky: 75. Tomáš Matoušek, 83. Erik Mlčoch. Rozhodčí: Poláček – Vejtasa, Jurajda (Prokop). Žluté karty: Hladík, Literák, Velička – Matoušek. Diváci: 253.

Frýdlant nad Ostravicí: Švrčina – Švrček, Literák, Indra (20. Hajnoš), Škorik, Kučera (79. Svatonský), Varadi (46. Šafner), Staněk, Hladík, Velička, Juříček (90. Kulhánek). Trenér: Šrámek.

Kroměříž: Dostál – Zavadil, Tiahlo, Cupák, Votava (77. Chwaszcz), Mlčoch, Sedlák (90. Vytiska), Matoušek (90. Novotný), Jeleček, Vyhlíd, Jambor (74. Surynek). Trenér: Červenka.

„Jsem spokojený s předvedenou hrou i nasazením. To, co jsme si předsevzali, jsme splnili. Kluci hráli velmi dobře, i když to nebyl vůbec jednoduchý zápas,“ uvedl Červenka.

Favorizovaní hosté se na severu Moravy dokázali vypořádat s důrazným a obětavým soupeřem, byť je utkání hodně bolelo. „Člověk se až bál, aby se nikomu nic vážného nestalo, ale domácí bojovali, hráli agresivně, poctivě podstupovali souboje. Jejich styl hry je založený na náročném soubojovém fotbale, popasovali jsme se s tím ale dobře,“ říká Červenka.

Hanáci se proti urputnému sokovi prosadili až v závěrečné čtvrthodině.

Domácí defenzivu nalomil kapitán Matoušek, který do sítě pohotově hlavou nasměroval míč po střele Votavy.

Pojistku vzápětí přidal Mlčoch, jenž si zkraje hřiště navedl míč a přesnou ranou z mírného úhlu na přední tyč prostřelil gólmana Švrčinu.

Do té doby se hosté spíše zastřelovali, vytvářeli šance. „Když jsme ve druhém poločase neproměnili dvě obrovské šance, utkání se chýlilo k bezbrankové remíze. Kluci si ale za tím pořád šli, dobře pracovali. Bylo aktivní, nabízeli se, kombinovali a zápas prvním gólem nakonec zlomili,“ uvedl Červenka.

Frýdlant sice pečlivě bránil, ale směrem dopředu nebezpečný příliš nebyl. „Soupeř zahrozil jenom v prvním poločase po nějaké standardce. Byla tam pro nás těžší situace, závar. Jinak ve druhé půli jsme ho prakticky nepustili do jediné šance,“ pochvaloval si Červenka.

Jeho tým mohl zápas na svoji stranu zlomit daleko dřív, žádné přečíslení ani brejkovou akce ale nezužitkoval.

Hanáci se výhrou 2:0 naladili na sobotní domácí duel s rovněž neporaženým Hodonínem.