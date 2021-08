Branky Hanácké Slavie zaznamenali Surynek, Cupák a Houser. Poslední Viktorka neskórovala ani v pátém letošním duelu MSFL.

Trenér Kroměříže Bronislav Červenka mužstvo po povedeném derby zaslouženě chválil. „Kluci toho měli po Brnu plné zuby, ale dokázali najít síly a soupeře přehráli. V zápase jsme byli lepší, dominantnější a zaslouženě zvítězili,“ prohlásil.

Na první gól si ale musel favorit počkat víc než půl hodiny. „V prvním poločase jsme ale hrozili jenom my. Soupeř tam měl snad jenom jednu střelu z pětadvaceti metrů, jinak vůbec nic. Ani po standardních situacích nijak zvlášť nehrozili. My jsme byli trpěliví, kombinacemi se tlačili do zakončení. Měli jsme tam jednu střelu do břevna a jeden nebezpečný centr, který ale proletěl celým vápnem,“ líčí Červenka.

Fotbalisté Kroměříže ale postupně začali protivníka tlačit, nutit jej k chybám. A po jedné z nich vstřelil Surynek vedoucí branku zápasu. Než se Viktorka nadechla, prohrávala 0:2. Cupák si v šestnáctce hostů zasekl míč, který následně poslal do brány.

Začátek druhé půle byl oboustranně nervózní a rozkouskovaný. „Více se nehrálo než hrálo,“ poznamenal Červenka.

Otrokovice po změně stran přešly na jiné rozestavení, začaly nakopávat dlouhé balony dopředu na své útočníky. I když Viktorka z několika standardních situací zahrozila, ze hry si nic vyloženého nevytvořila. Odpor hostů definitivně zlomil Houser, jenž v 70. minutě proměnil pokutový kop.

Kroměříž nakonec mohla vyhrát ještě výraznějším rozdílem, ale žádné přečíslení domácí borci nevyřešili dobře, všechny výpady do otevřené obrany hostů zazdili. Mrzet je to ale nemuselo, za stavu 3:0 už měl klid.

„Zápas se dohrál bez emocí i problémů,“ oddechl si.

Hanáci mají po pěti kolech dvanáct bodů a společně s Blanskem vévodí MSFL. Otrokovice jsou na nule, poslední.

MSFL, 5. kolo -

SK Hanácká Slavia Kroměříž – FC Viktoria Otrokovice 3:0 (2:0)

Branky: 37. Surynek, 40. Cupák, 70. Houser z penalty

Rozhodčí: Drozdy – Tomanec, Ogrodník (Prokop)

Žluté karty: Červenka – Přikryl, Oulehla

Diváci: 279

Kroměříž: Dostál – Machálek, Zavadil, Tiahlo, Jeleček – Lhotecký (45.+2. Plecitý), Matoušek (71. Sklenář), Cupák, Houser (84. Novotný), Červenka (84. Vyhlíd) – Surynek (71. Votava). Trenér: Červenka.

Otrokovice: Konečný – F. Přikryl (82. Vychodil), Suchý, Markovič (46. Š. Přikryl), Oulehla – Schlehr (34. Bahounek, Zedníček (75. Vašulka), Pančochář, Zapalač (75. Minář), Kiška – T. Mlýnek. Trenér: Matějka.