Hanáci se v Dolním Benešově hodně nadřeli. „Pro nás to bylo těžké utkání. I když se nám herně hlavně v prvním poločase nedařilo, výsledkově jsme to zvládli, což je pro nás dvakrát tak důležité,“ ví Červenka.

Dolní Benešov nedal Hanákům nic zadarmo, třetiligového lídr po celé utkání trápil. Hosté hlavně v prvním poločase nehráli dobře, kromě gólové akce toho hlavně směrem dopředu moc nevymysleli.

„Z naší strany tam bylo hodně nepřesností, spousta jednoduchých ztrát. Vázla nám rozehrávka, nešla kombinace. Byl to asi nejhorší poločas v této sezoně,“ uznal Červenka.

Domácí byli na Hanáky dobře nachystaní. Soupeře dobře dostupovali, vysoko napadali. „Byl to od něho sympatický výkon. Hrál fakt velice dobře,“ ocenil sympaticky kouč Kroměříže.

Favoritovi výrazně nepomohla ani rychlá branka Votavy, který se prosadil po nákopu Jelečka, Cupákově důrazu a Lhoteckého přihrávce.

Hostům ve druhé půli pomohla změna rozestavení, prostřídání sestavy. Čertví hráči výkon mužstva pozvedli, byla na trávníku platní.

Cupák s Lhoteckým ještě v zakončení neuspěli, ale náhradník Sklenář parádní ranou pod břevno hosty definitivně uklidnil. „Ve druhém poločase se naše hra zlepšila. Pořád to ale bylo takové nervózní,“ přiznává Červenka. „Domácí otevřeli hru, hráli víc nahoře. My jsme na jejich velkém hřišti mohli chodit do přečíslení, brejků, ale ve finální fázi nám to drhlo,“ přidal.

Dolní Benešov se rval až do konce, za devadesát minut si ale tutovku nevypracoval. Hosté dobře bránili, hodně centrů do šestnáctky odvrátili. Výhrou 2:0 se udrželi v čele tabulky.

Své postavení se pokusí udržet i v sobotu doma proti rezervě Sigmy Olomouc.

MSFL, vložené 17. kolo -

FC Dolní Benešov – SK Hanácká Slavia Kroměříž 0:2 (0:1)

Branky: 7. Votava, 83. Sklenář

Rozhodčí: Hubený - Silný, Mrázek (Prokop)

Žlutá karta: Červenka (Kroměříž)

Diváci: 139

Dolní Benešov: Baránek – Massaniec, Rubý (86. Hrdlička), Moravec (C), Pecuch (80. Gebauer), Labuda (67. Blahuta), Wybraniec, Skroch (80. Wojatschke), Karčmář (86. Sobek), Rončka, Vrána. Trenér: Melecký.

Kroměříž: Dostál – Vyhlíd, Zavadil, Tiahlo, Jeleček – Plecitý (58. Matoušek), Cupák, Houser, P. Červenka (74. Machálek) – Votava (67. Surynek), Lhotecký (74. Sklenář). Trenér: Červenka.