MSFL, 25. kolo -

SK HANÁCKÁ SLAVIA KROMĚŘÍŽ – MFK FRÝDEK-MÍSTEK 0:2 (0:0)

Branky: 69. a 72. Patrik Rubý. Rozhodčí: Bebenek - Dudek, Páral (Piňos). Žluté karty: Matoušek – Gergela, Blejchař, Rubý. Diváci: 268. Držení míče: 62 %:38 %. Střely na branku: 6:2. Střely mimo: 13:3. Rohy: 11:2.

Kroměříž: Dostál – Machálek, Zavadil, Tiahlo, Jeleček (77. Dočkal) – Vyhlíd, Matoušek, Cupák, Hroník (46. Votava), Plecitý (62. Surynek) – Lhotecký (87. Mlčoch). Trenér: Červenka.

Rubý svými trefami úplně změnil ráz utkání, které měli ve své moci domácí.

„Za stavu 0:2 už to ale byla z naší strany jenom křeč,“ přiznal Červenka. „Drželi jsme sice balon, ale nevytvořili jsme si vůbec žádnou šanci. Převaha byla platonická, bez pořádného zakončení. Naopak hosté chodili do otevřené obrany,“ popsal závěrečných dvacet minut domácí kouč, který čekal ještě náročnější utkání.

„Soupeř hrál výborně minulý týden v Hlučíně. U nás ale až tak agresivní nebyl, z čehož jsem byl trošku překvapený. Upustili od toho, co jim fungovalo, ale stejně to zase zvládli. My jsme přitom až do sedmdesáté minuty drželi balon a až na jednu chybu gólmana ve 45. minutě se nedostali do pořádného zakončení, všechno jsme totiž pokryli,“ říká Červenka.

Lídr MSFL, kterému scházeli marodi Sklenář, Houser a Patrik Červenka, protivníka tlačil, ale v koncovce se neprosadil. „Byla tam spousta momentů, kdy jsme mohli dostat míč do sítě, ale dvakrát fantasticky zasáhl jejich gólman a pak jsme tam byli pokaždé pozdě,“ povzdechl si kouč Hanáků. „Bohužel v posledních zápasech doplácíme na neproměňování šancí,“ přidává zklamaně.

V době, kdy se čekal vedoucí gól Kroměříže, přišla studená sprcha na druhé straně. „Do našeho vápna přistál jednoduchý balon. Místo toho, abychom jej odvrátili do rohu nebo jinam do bezpečí, tak ho dáme přímo soupeři na nohu,“ zlobí se Červenka.

Rubí si již s odraženým míčem dokázal poradit. Vzápětí se hostující záložník trefil podruhé a bylo hotovo.

„Zápas hodnotím kladně, protože všichni podali stoprocentní výkon a tímto si odvážíme tři body proti prvnímu týmu tabulky. Pocit z dvou gólů je potěšující a hlavně z toho druhého," radoval se hrdina sobotního utkání. .

Naopak Hanáci těžko vstřebávali další jarní zklamání. „Zápas jsme měli zvládnout. Bohužel jsme udělali hrubou chybu v Olomouci a teď zase. Sami naopak nejsme v šestnáctce soupeře tak agresivní, jak bychom měli být,“ štve trenéra Kroměříže.

„Místo toho, abychom předvídali a tlačili se za míčem, tak jenom čekáme, co se stane. Vždycky nám krok stejně jako zdravé sebevědomí chybí. Nedovolíme si přejít jeden na jednoho,“ kárá svěřence nespokojený kouč.

Lídr třetí ligy si při absencích hráčů nevypomůže ani střídáním. „Trošku nás brzdí zranění. Reakce náhradníků není taková, jakou bychom potřebovali. Střídající hráči to nedokážou pozvednout. Nyní by si každý z kluků měl sáhnout do svědomí, zda pro úspěch nemůže udělat ještě něco navíc. Třeba být důraznější, agresivnější. Až toto budeme mít zase v sobě, začneme znovu vyhrávat,“ je přesvědčený bývalý ligový záložník.

Hanáky už v pátek čeká těžké utkání v Hlučíně.