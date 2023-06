Fotbalisté Kroměříže se s třetí ligou rozloučili domácí remízou 1:1 s Uničovem. Oba góly při letošní derniéře padly po změně stran. Hanáckou Slavii poslal do vedení v 60. minutě střídající Patrik Červenka, za hosty v závěru srovnal stoper Václav Koutný.

Fotbalisté Kroměříže po remíze s Uničovem slavili postup do druhé ligy. | Foto: SK Hanácká Slavia Kroměříž

Nerozhodný výsledek už nic neřešil. Kroměříž má za sebou týden plný oslav postupu do druhé ligy, Uničov po famózním jaru skončil pátý.

„Poslední utkání jsme chtěli odehrát tak, aby výsledek byl solidní, což se nám podařilo. Na obou týmech ale bylo vidět, že už o moc nejde. Kluci navíc měli v týdnu údržbový režim, do zápasu šli po jediném tréninku. Věděli jsme, že to nebude jednoduché. Navíc Uničov má kvalitní tým s výbornými hráči v sestavě, což potvrzoval celé jaro, proto remízu bereme,“ uvedl kroměřížský trenér Bronislav Červenka.

Sobotní duel nemohl náročné diváky nadchnout, i tak byly v uvolněné atmosféře k vidění nějaké šance, zajímavé momenty.

„Byl to vyrovnaný zápas, v nějakém extra tempu se ale nehrálo. My jsme hrozili hlavně v prvním poločasem, soupeř se naopak do nějakých příležitostí moc nedostával,“ líčí Červenka.

Skóre se změnilo až po hodině hry, kdy se prosadil střídající trenérův syn Patrik. Hanáci ve druhé půli prostřídali sestavu, na trávník se dostalo pět náhradníků. „Někteří kluci šli na neobvyklé posty,“ poznamenal Červenka.

Hosté nasadily po přestávce do hry obvyklé opory Komendu, Ambrozka či Vichtu, jejich výkon šel nahoru. Díky výškové převaze začali hrozit hlavně po standardních situacích.

Uničov výsledek srovnal až v 82. minutě, na konečných 1:1 upravil Koutný. „Soupeř už předtím tam měl ale dva nebo tři momenty, po kterých mohl dát gól,“ přiznává kroměřížský kouč.

Hosté v závěru mohli po hrubé chybě protivníka dokonce strhnout vítězství na svoji stranu, skóre se již ale nezměnilo.

Po závěrečném hvizdu sudího Řezníčka propukly na stadionu Jožky Silného postupové oslavy. Hráči Hanácké Slavie navlékli červená mistrovská trika, na hlavu nasadili kšiltovky a na trávníku křepčili s pohárem pro vítěze MSFL.

Euforie už ale nebyla tak spontánní jako před týdnem po zápase ve Frýdku-Místku.

„Největší oslavy máme už za sebou. Samozřejmě všichni máme velkou radost, užíváme si to, ale už to není tak bouřlivé jako před pár dny,“ uvedl Červenka.

Do oslav se zapojily o další týmy Kroměříže. Svoji soutěž totiž kromě prvního týmu ovládlo také béčko a starší dorost, kteří se po roce vracejí do Moravskoslezské ligy.

„Spokojenost je velká. Před sezonou jsme si vytyčili jasné cíle a jsem rád, že jsme všechny splnili. Všichni lidé v klubu, kteří mají za sebou čtyři nebo pět krušných měsíců, zaslouží absolutorium,“ prohlásil Červenka.

Fotbalisté Kroměříže mají od pondělí dovolenou, kterou jim naruší duel proti Ružomberoku.

Hanáků vyzvou slovenský prvoligový tým v sobotu 24. června, kdy jsou na programu oslavy výročí 120. let od založení klubu.

Druholigový nováček se pak po krátkém volnu sejde k zahájení letní přípravy ve středu 28. června.

MSFL, 33. kolo -

SK HANÁCKÁ SLAVIA KROMĚŘÍŽ – SK UNIČOV 1:1 (0:0)

Branky: 60. Patrik Červenka - 81. Václav Koutný. Rozhodčí: Řezníček - Julínek, Silný (Boček). Žluté karty: Jeleček – Ambrozek, Kirschbaum. Diváci: 565.

Kroměříž: Lebánek – M. Machálek (52. T. Machálek), Tiahlo, Zavadil, Jeleček – Vyhlíd, Matoušek (70. Mlčoch), Cupák, Houser (52. Surynek), Jambor (52. P. Červenka) – Chwaszcz (65. Dočkal). Trenér: B. Červenka.

Uničov: Kvapil – David, Diblík (57. Ambrozek), Javůrek, Koutný, Sečkář (46. Vichta) – Vybíral, Hausknecht (57. Komenda), Svoboda, Krč – Kamas (80. Kirschbaum). Trenér: Balcárek.