„Právě tímto směrem by se měl ubírat veškerý sport,“ je přesvědčený trenér Hanácké Slavie Bronislav Červenka. „Nejen amatéři, ale hlavně děti by se konečně měli začít pohybovat, společně trénovat. Není řešení všechny pozavírat a nechat je tři měsíce doma,“ přidává bývalý ligový záložník.

Kroměřížští fotbalisté jsou připravení vrátit se na trávníky a okamžitě začít hrát. Žádnou dobu na rozběhání či rozdýchání nepotřebují. „Ať se začne třeba dnes, ale všichni chceme, aby se konečně začalo normálně fungovat a hrát,“ přeje si Červenka.

Ani mu nevadí, že by při restartu nemohl využít čtyři důležité borce. Mimo hru jsou stoper Zavadil, záložníci Machálek s Masařem a útočník Kovář.

„Marián je zraněný, má problémy s kolenem. To měl v listopadu operované Machálek, který se pomaluje zapojil do tréninku. Zavadil už taky něco dělá. Tomáš Masař v zimě prodělal těžkou angínu, týden na to dostal covid a pořád se z toho zbrchává. Necítí se dobře a po měsíci a půl nezačal trénovat,“ povzdechl si.

Zástupci všech osmnácti účastníků Moravskoslezské ligy se minulý týden sešli, aby společně probrali možnosti ohledně dohrání letošního ročníku. Klíčovým datem pro restart je pondělí 3. května, kdy kluby musí začít se společným tréninkem.

„Já jsem v tomto optimista. Podle mě se klidně může začít trénovat i dřív. Pokud se budeme dál pravidelně testovat, žádný problém v tom nevidím,“ říká Červenka.

K tomu, aby se letošní ročník MSFL považoval za odehraný, tedy mohl být určen vítěz i sestupující týmy, musí se odehrát přes padesát procent utkání. V praxi to na znamená sedm kol, dohrát šest podzimních a první jarní.

Hanácká Slavia patří mezi kluby s nejvyššími ambicemi. Kroměříž je nyní čtvrtá, na vedoucí béčko Slovácka ztrácí jen tři body.

„Každý rok chceme hrát na špici, na tom se nic nemění. Kluci o tom ví. A pokud by se naskytla možnost vyzkoušet si druhou ligu, šli bychom do toho,“ tvrdí. „Samozřejmě vnímáme konkurenci, týmy kolem sebe. Budeme se snažit sezonu rozjet dobře, nejlépe vítězstvím. Pokud bychom chytili nějakou vlnu, máme šanci zamíchat pořadím, soutěž třeba i vyhrát,“ vnímá.

K tomu ale potřebuje rozvolnění opatření, souhlas vlády, ministra zdravotnictví.