Při premiéře ještě neskóroval, ale v prvním venkovním zápase už udeřil. Dvacetiletý útočník Claude Lhotecký, který na Hanou přišel těsně před sezonou z brněnské Zbrojovky, vystřelil výhru fotbalistů Kroměříže, kteří na hřišti Rosic od páté minuty prohrávali, ale výsledek otočili a domů odvezli všechny body po výsledku 2:1.

Trenér Kroměříže Bronislav Červenka. | Foto: Deník / Libor Kopl

„Pro nás to byl obrovsky náročný zápas. Rosice jsou totiž bojovný mančaft, který hraje silový, přímočarý a jednoduchý fotbal. Žádný tým to u nich nemá jednoduché. Pro kluky to fakt bylo nesmírně náročné. Domácí na trávníku pokaždé nechají duši, šlapou do toho od první do poslední minuty. Tlačí se do šestnáctky, podstupují souboje. Bylo to hlavně věcí obětavosti, poctivosti. I proto jsem strašně rád, že jsme to za nepříznivého stavu otočili a utkání zvládli,“ uvedl spokojený kroměřížský trenér Bronislav Červenka.