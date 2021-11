„Kluky musím nejen za podzimní část pochválit. Odvedli opravdu skvělou práci. Výsledky i výkony byly nadstandardní, skvělé. Celý mančaft táhl za jeden provaz, držel při sobě i v momentech, kdy to bylo složité, komplikované. Opravdu od ledna do listopadu poctivě makali, šli si za tím. Museli si spoustu věcí odřeknout, překousnout, ale za tu ochotu a obětavost se jim všechno vrátilo,“ prohlásil kroměřížský trenér Bronislav Červenka.

Hanácká Slavia půjde do jarních odvet s tříbodovým náskokem před druhým béčkem Olomouce, v boji o postup do druhé ligy mají mírnou výhodu, druhá polovina sezony ale bude pořádně napínavá, hrát se nejspíše bude až do konce.

Tím se ale Červenkův tým nyní netrápí, Matoušek a spol. si po náramně vydařeném podzimu potřebují odpočinou, nabrat sílu do dalších třetiligových bitev.

„Do každého zápasu jdeme s tím, že ho chceme zvládnout. Pohled na tabulku je samozřejmě příjemný, ale sezona je fakt strašně dlouhá a v soutěži hodně výborných mančaftů, které si budou brát navzájem,“ říká Červenka.

Hanáci v posledním duelu využili zaváhání druhé Olomouce proti Znojmu, na závěr přemohli Jihlavu. I když první poločas skončil bez branek, domácí po přestávce potvrdili svoji kvalitu a soupeře z Vysočiny jasně přehráli.

„Jsem spokojený s tím, jak to kluci i bez dvou stabilních hráčů zvládli a že sezonu zaslouženě zakončili vítězstvím,“ těší Červenku, který postrádal nemocného Jelečka i Cupáka, který byl na svatbě.

Hanáci mohli skórovat už v prvním poločase, ale žádnou ze tří velkých šancí neproměnili. Favorit se prosadil až po změně stran. Instinkt střelce ukázal Claude Lhotecký. Letní posila z brněnské Zbrojovky nejprve v 54. minutě otevřela skóre a vzápětí zvýšila na 2:0.

Odpor Jihlavy v závěru zlomili střídající hráči. Třetí gól přidal Mlčoch, čtvrtý úder zasadil soupeři Hapal.

Hosté dokázali v nastaveném čase debakl jenom zmírnit, když si dal Machálek vlastní gól.

To nikomu nevadilo, v tu chvíli totiž bylo dávno rozhodnuto. „Věděli jsme, že musíme být trpěliví. I když jsme v prvním poločase zahodili tři vyložené šance, naštěstí nám tam celkem rychle spadl uklidňující gól. Po druhé brance už byl pro nás zápas jednodušší. Měli jsme to pod kontrolou,“ říká Červenka.

Jihlavští mladíci moc velký odpor nekladli. I když se snažili, směrem dopředu toho příliš neukázali. „Soupeř spoléhal na rychlé kontry, brejky, ale vpředu nebyl tak nebezpečný jako jiné mančafty,“ uvedl kroměřížský trenér.

Hanáci si od fotbalu ještě neodpočinou. Udržovat se budou až do konce listopadu, pak budou mít měsíc volno. Klasická zimní přípravě začne v Kroměříži druhý lednový týden. V prosinci si budou hráči plnit tréninkové individuální plány.

Kádr by velkých změn doznat neměl. „Věřím, že všechny hráče udržíme a ještě mužstvo trochu posílíme,“ přeje si Červenka.

MSFL, 16. kolo -

SK Hanácká Slavia Kroměříž – FC Vysočina Jihlava B 4:1 (0:0)

Branky: 54. a 68. Lhotecký, 89. Mlčoch, 90. Hapal – 90+1. Machálek vlastní

Rozhodčí: Drozdy – Mayer, Kulička (Sedláček)

Žluté karty: Houser, Červenka, Matoušek – Chocholatý, Araujo-Wilson, trenér Veselý

Diváci: 247

Kroměříž: Dostál – Machálek, Zavadil, Tiahlo, Vyhlíd - Sklenář (74. Hapal), Matoušek, Houser (83. Mlčoch), Plecitý (61. Červenka) - Votava (74. Surynek), Lhotecký (83. Novotný). Trenér: Červenka.

Jihlava B: Jágrik – Araujo-Wilson, Kolčava, Fila (80. Lokvenc), Novák (72. Farka), Němeček (61. Jiřík), Crhan (61. Savi), Christodoulou, Chocholatý, Ritter, Růžička. Trenér: Veselý.