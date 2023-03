I tak se ale lídr MSFL na tři body pořádně nadřel.

„S výsledkem jsem samozřejmě spokojený, ale ve hře nebyla lehkost, spíš nervozita, která pramenila z prvního zápasu i postavení v tabulce. Jsme v čele, takže od nás každý očekává vítězství. Kluci se s tím ale popasovali slušně. I když Blansko hrálo dobře a i v deseti nás zlobilo,“ přiznává kroměřížský trenér Bronislav Červenka.

Vedoucí tým MSFL nastoupil do úvodního duelu bez dvou zahraničních akvizic. V základní sestavě byl pouze Brazilec Goncalves.

Domácím vyšel začátek, v 10. minutě šel po trefě Červenky, který skóroval po rohovém kopu, do vedení. „Do utkání jsme vstoupili poměrně dobře. Měli jsme více ze hry i tři nebo čtyři zajímavé situace. Klidně jsme mohli dát na 2:0. Za tohoto stavu by se zápas možná vyvíjel jinak,“ přemítá kouč Hanáků.

Sobotní duel ovlivnilo vyloučení hostujícího Thona ve 30. minutě. „Blansko šlo do deseti a my začali hrát trošku jinak,“ štvalo Červenku.

Jihomoravané mohli skóre v oslabení dvakrát srovnat, ale po standardní situaci mířili jen do břevna a po nedorozumění gólmana Dostála se stoperem trefili tyčku. „Se štěstím jsme tyto situace přežili,“ oddechl si trenér Kroměříže.

Favorit se proti dobře bránícímu soupeři nemohl prosadit. Problémy mu dělal hlavně terén. „Hřiště bylo skvěle připravené, ale trávník po zimě je suchý, balon na něm poskakuje, těžko se krotí. Navíc soupeř nás presoval, vysoko napadal. Nebylo vůbec vidět, že hraje v deseti,“ uvedl Červenka.

Blanenský kouč Vorlický nabádal svěřence k aktivní hře, vysokému presinku. „Hosté hráli na riziko, neměli co ztratit. Hrozili hlavně po standardních situacích. My jsme se dostávali do dobrých situací, ale nic jsme nevyřešili a nedokázali přidat druhou branku, i proto jsme se nervovali až do konce,“ říká Červenka.

Jeho tým ve druhé půli orazítkoval dvakrát konstrukci branky. Pojistku přidal až v 88. minutě stoper Zavadil.

Fotbalisté Kroměříže si upevnili vedoucí pozici. Za týden se ve šlágru utkají s druhou Ostravou B.

MSFL, 18. kolo

SK HANÁCKÁ SLAVIA KROMĚŘÍŽ – FK BLANSKO 2:0 (1:0)

Branky: 10. P. Červenka, 88. Zavadil. Rozhodčí: Grečmal - Řezníček, Ehrenberger (Juřička). Žluté karty: M. Machálek - Thon, Holman. Červená karta: 30. Thon (Blansko). Diváci: 173.

Kroměříž: Dostál – M. Machálek (89. Surynek), Zavadil, Tiahlo, Jeleček – Jambor (83. Vyhlíd), Matoušek, Cupák, Goncalves (66. Houser), P. Červenka (66. T. Machálek) – Chwaszcz (83. Votava). Trenér: B. Červenka.