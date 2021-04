Sezonu by rádi dohráli nejen proto, že v tabulce jsou čtvrtí, s pouhým tříbodovým odstupem za vedoucím béčkem Slovácka.

„Zápasy nám chybí, takže doufáme, že se to nějakým způsobem dohraje,“ říká obránce či záložník Hanácké Slavie Filip Štěpánek.

„Pokud to nevyjde, budeme určitě zklamání, protože postavení v tabulce by nám trochu hrálo do karet. Motivace je obrovská, ale pokud by se soutěž nedohrála, tak se nedá nic dělat. Na světě jsou horší věc než nedohraná fotbalová sezona,“ ví dobře dvaadvacetiletý fotbalista.

Stejně to vidí i Patrik Červenka. „Stále nějakým způsobem věřím, že se odehraje alespoň ta polovina, ale moc šancí tomu bohužel nedávám,“ míní.

„Určitě nás to hodně mrzelo, protože jsme v první čtyřce, kde jsou minimální bodové rozdíly, ale pokud se sezona nedohraje, budeme to muset brát tak, jak to je a připravovat se na další ročník,“ ví dobře trenérův syn.

Oba mladíci jsou hlavně rádi, že mohou být na hřišti a společně se připravovat. „Protože individuální plán se se společným tréninkem nedá srovnat,“ shodují se. „Jelikož jedeme v plném zápřahu už od ledna, cítím se dobře, protože mimo zápasy funguje normální tréninkový režim jako v sezoně,“ říká Štěpánek.

„Přípravu vnímán jako každou jinou jenom s tím rozdílem, že nevíme, co bude,“ přidává Červenka.

I když jsou Hanáci díky individuálním běhům nebo společným tréninkům na hřišti v zatížení, porovnání s ostatními týmy nemají.

„Určitě je rozdíl v tom, jestli někdo trénuje individuálně anebo týmově, protože jakýkoli kontakt se spoluhráči je určitá psychická podpora pro každého,“ míní Patrik Červenka.

„Ale je to na každém z nich, jak se připravují a co pro sebe dělají,“ doplňuje Štěpánek. „V našem týmu je vidět, že každý ať už pro tým, tak i sám pro sebe pracuje na sto procent, a tak by to ve sportu mělo být,“ má jasno.

Byť jsou fotbalisté Kroměříže na trávníku déle než většina soupeřů, herní pauza i na nich určitě bude znát. „Samotný zápas je totiž jiná zátěž než trénink. Navíc je určitě více vyčerpávající se připravovat na něco, co možná ani nezačne,“ dodává Červenka.

Zatímco hráči Hanácké Slavie jsou už dávno v tréninku, jejich bývalý parťák, brankář Kofroň, se po přestupu do Znojma chystá individuálně. „Zatím netrénujeme. Máme to od vedení zakázáno,“ hlásí.