„Vůbec nejsem rád. Stejně jako kluci bych radši hrál. Bohužel s tím nic nenaděláme. Taková je situace. Respektujeme to, ale samozřejmě nás to netěší,“ říká Bronislav Červenka.

Známý pětačtyřicetiletý kouč, který stále nastupuje za Újezdec v krajské I. A třídě, se ztotožňuje s názorem většiny trenérů a představenstva Ligové fotbalové asociace. Také podle něj je nařízení vlády nesmyslné.

„Nechápu, jak mohli zavřít první a druhou ligu. Vždyť v těchto soutěžích jsou všichni striktně testovaní. Nestane se, že by hráč, který by byl nakažený, šel do zápasu. A z velkého množství testovaných je jen minimum nakažených,“ připomíná.

Proto názory a myšlenky ministra zdravotnictví Romana Prymuly nedokáže pochopit.

„Žádní jiný sportovci neabsolvovali to, co absolvují ligové týmy. Ani hokejisté se nechtějí testovat před každým zápasem. Netestovali by se v basketbalu, házené, prostě nikde,“ myslí si.

„Fotbalové kluby do toho investují spoustu peněz. Někdo chce říkat, že by to zneužívali druzí. Nikdo by to ale nezneužíval. Všichni by respektovali, že fotbalová liga to tak nastavila. Mělo by to pokračovat. Neovlivníme to my, ale ti nahoře,“ přidává naštvaně.

Trenér Červenka tvrdí, že také Hanácká Slavia by se klidně nechala testovat, jenom aby mohla hrát.

„Nikdo nechce odehrát jedenáct kol a zničehonic čtrnáct dní stát. Je to špatně,“ myslí si.

Otázka je, zda vládní omezení potrvají pouze dva týdny. „Moc tomu nevěřím,“ přiznává bývalý ligový fotbalista.

„I poslední omezení přišly v podstatě po třech dnech,“ připomíná.

„V pondělí vláda nastavila pravidla a za tuto dobu vznikla panika, že přišel nárůst. Podle mě ani není možné, když se začnou dodržovat pravidla, aby hned po třech dnech bylo vidět, že se vše změnilo. Nejsme ve sterilním prostředí,“ říká.

Podle bývalého hráče Drnovic, Uherského Hradiště či Ostravy bude počet nakažených dál přibývat.

„A není to tím, že by nikdo nerespektoval pravidla vlády. Je to trend, že se od toho upustilo, teď to narůstá. Podle mě je to nesmysl a pouhé řeči. Deset milionů lidí však má odlišný názor,“ zakončuje téma Červenka.

Hanáci volnější režim využijí k tréninku, k nabrání síly do dalších třetiligových bojů a taky k doléčení zranění. Kroměříži v posledních duelech vypadlo hned pět hráčů základní sestavy.

„Věříme, že za tu dobu se jeden nebo dva z nich dají dohromady a zvýší kvalitu a konkurenci v týmu,“ přeje si.

I když od pondělka jsou uzavřena veškerá vnitřní sportoviště, na venkovních hřištích bude možné sportovat za účasti maximálně dvaceti lidí.

„Zvládneme to. V poslední době jsme trénovali ve třinácti lidech, plus dva brankáři a tři trenéři. Nevypadá to, že by se nám někdo vrátil zpátky. Počet lidí dodržíme,“ uvedl kroměřížský kouč.

A kdyby se náhodou některých z hráčů uzdravil, mají Hanáci řešení.

„Uděláme skupinové tréninky, rozdělíme kluky na dvě hřiště. V Kroměříži na to máme prostory,“ říká Červenka.

Jinak nic dalšího speciálního neplánuje. „Věřím, že v pondělí najedeme na tradiční režim a až do pátku to bude stejné jako vždy, akorát víkendy budou bez zápasů,“ dodává.