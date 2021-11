Výkony a hlavně výsledky Hanáků jsou podpořeny opravdu tvrdou prací.

I když na jaře amatéři nemohli hrát ani trénovat, Červenkovi svěřenci nezaháleli, pečlivě dodržovali tréninkové plány, poctivě makali.

Byť nevěděli, kdy se dostanou na hřiště, nehledali výmluvy, důvody, proč to nejde, ale nekompromisně šli za svým cílem. Fakt dřeli.

Samozřejmě druhá liga je ještě daleko. Sezona je teprve v polovině a Kroměřížští půjdou do jarních odvet jen s tříbodovým náskokem, což není moc, protože po jednou utkání může být všechno jinak, i tak ale patří Hanáci k hlavním favoritům MSFL.

A při vší úctě k Ostravě a Olomouci, záložní týmy ligových mančaftů by profesionální soutěže i kvůli regulérnosti opravdu hrát neměly. A Kroměříži by druhá liga rozhodně slušela! Stadionem i zázemím je připravená už teď. Teď to dotáhnout ještě na trávníku …

Libor Kopl, sportovní redakto Deníku