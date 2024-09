Referent/referentka oddělení sociální práce Pracoviště Městského úřadu Kroměříž - Druh práce: Sociální pracovník na úseku veřejného opatrovnictví - Vykonávaná agenda: výkon funkce veřejného opatrovníka, zastupování osob omezených ve svéprávnosti v rozsahu jejich omezení - Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka: předpoklady podle § 4 zákona o úřednících - Další požadavky: vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání s odbornou způsobilostí dle § 110 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, dobré organizační a komunikační schopnosti, psychická odolnost a emoční stabilita, schopnost samostatné i týmové práce, stylistické schopnosti, dobrý písemný projev, flexibilita, vysoké pracovní nasazení, ochota dále se vzdělávat, dobrá znalost práce na PC - Výhodou: znalost zákonů týkající se sociální oblasti, správního řádu a občanského zákoníku, řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič - Platová třída: 11, pracovní poměr na dobu neurčitou, předpokládaný nástup dohodou, nejpozději od 1. ledna 2025 - Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat náležitosti podle § 7 odst. 4 zákona o úřednících: jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis (Formulář přihlášky k vyplnění je možno nalézt na webových stránkách města Kroměříže www.mestokromeriz.cz v sekci Volná pracovní místa). - K přihlášce musí být připojeny doklady podle § 6 odst. 4 zákona o úřednících: strukturovaný životopis o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání Přihlášky doplněné o požadované doklady doručte nejpozději do 30. září 2024 * osobně nebo poštou na adresu Město Kroměříž, oddělení personální, Mgr. Bc. Radka Gabrielová, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž * příp. do datové schránky: ID bg2bfur. Později doručené přihlášky nemůžeme zařadit do výběrového řízení. Obálku, či datovou zprávu, prosím, označte: "VŘ veřejný opatrovník – NEOTVÍRAT“ Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, či nevybrat žádného z přihlášených uchazečů /uchazeček. - Úspěšnému uchazeči/uchazečce nabízíme v případě uzavření pracovního poměru: průběžné vzdělávání, podporu profesního růstu – možnost dalšího odborného rozvoje, odborné zaškolení a metodické vedení, systém konzultací a externí supervize, zaměstnanecké benefity, např. pružnou pracovní dobu, indispoziční volno, příspěvek na stravování, osobní účet aj. 26 600 Kč

