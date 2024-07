Na poslední sezonu nebude vzpomínat rád. I když se Prostějov, kde Gabriš působil zachránil ve druhé lize, mladý bek jenom trénoval, při zápasech sledoval své spoluhráče pouze ze střídačky či tribuny.

S příchodem nového vedení i kouče Kučery se jeho role v týmu změnila, v klubu s ním přestali počítat, byl na odpis.

„Jaro pro mě hlavně po psychické stránce bylo vyčerpávající,“ přiznává.

„Na konci zimní přípravy a na začátku jara jsem byl zraněný. Sice jsem měl možnost odejít na hostování, ale bylo to tak narychlo, že to nedopadlo. I kvůli tomu, že kádr nebyl nijak široký, tak si mě tam nechali. Byl jsem takový obětní beránek, ani jsem nenakoukl ani do zápasu,“ říká smutně.

V Prostějově strávil rok a půl, nyní rád mění adresu, klub. I když jde do nižší soutěže, cítí, že si polepšil.

„Mám to kousek. Navíc jdu do ambiciózního klubu, který se chce co nejdříve vrátit zpět do druhé ligy. V Kroměříž jsou dobré podmínky pro můj rozvoj. Navíc je tady nový realizační tým a také koncepce či vize, které mi nastínil sportovní ředitel Karel Heinz,“ líčí.

Letní posila by měla nastupovat v obranné čtveřici. Šanci určitě dostane. Trenéra Dobeše ale nezná, v úterý se stačili jenom pozdravit. Více se pobaví během přípravy, času bude dost.

Gabriš má za sebou zajímavou minulost. S fotbalem začal v Brumově, odkud ve třinácti letech zamířil do Slovácka.

Ve vyhlášené akademii nastupoval za žáky i dorost, sezonu odehrál i za rezervní tým v MSFL. „Z té doby si vybavuji i trenéra Podoláka, který je v Kroměříži asistentem,“ říká.

Z Uherského Hradiště putoval na Slovensko. Půl roku byl v Povážské Bystrici, odkud se loni v zimě stěhoval do Prostějova.

Nyní je v Kroměříži, které chce pomoct k návratu do Chance národní ligy.

„Věřím, že budeme hrát o postup,“ přeje si.

Gabriš třetí ligu rozhodně nepodceňuje. Dobře ví, do čeho jde.

Kvalita bude podobná jako ve druhé lize,“ tuší. „I když MSFL není profesionální soutěž, hlavně béčka si mohou vypomoct borci z ligy. Také mančafty z horní části tabulky mají kvalitu. Když jsme s nimi v přípravě hráli, zápasy byly často vyrovnané a nešlo poznat, kdo hraje druhou a kdo třetí ligu,“ přidává.

Gabriš se kromě fotbalu věnuje i studiu na vysoké škole v Olomouci, kde má byt. Do Kroměříže bude dojíždět. Přespávat může i u rodičů ve Valašských Kloboukách, odkud pochází.

Ve volnu si plnil tréninkový plán, s přítelkyní strávil pár dnů v jižní Čechách, jinak žádnou dovolenou neměl. Nyní je zpátky na hřišti a pere se o další šanci.