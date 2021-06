I když šel favorit v závěru první půle po trefě Sora do vedení, konečnou remízu 1:1 zařídil trenérův syn Patrik Červenka. „Odčinil to zaváhání z úvodní části, kdy nepokryl skórujícího hráče,“ uvedl kroměřížský trenér.

Domácího kouče potěšil nejen překvapivý nerozhodný výsledek, ale i předvedená hra.

„Kluci ukázali, že se nebojí hrát fotbal. Z naší strany tam byla spousta dobrých věcí. Baník je výborný tým, má skvělé fotbalisty. Pro naše kluky to byla obrovská zkušenost. Zblízka viděli, jak to chodí na nejvyšší české úrovni. Snad se budou dál zlepšovat a z podobných zápasů si budou brát jenom to nejlepší,“ přeje si kroměřížský trenér Červenka.

Hanáci hlavně ve druhé půli předvedli několik slušných akcí, soupeře dostali do úzkých. Chybělo málo a přední tým MSFL slavil senzační triumf.

„Co se týká jmen, kvalita soupeře ve druhé půli obrovsky narostla, ale paradoxně jsme tam měli slibné možnosti ke skórování. Škoda, že jsme se nedostali do lepšího zakončení,“ litoval nevyužitých příležitostí Červenka.

Dvakrát šel sám na hostující branku Votava, zlínský odchovanec si ale stejně jako Houser na náhradního gólmana Hrubého nepřišel. Patrik Červenka zase z voleje pálil do boční sítě.

„Za ten zápas jsem strašně rád. Vím, že soupeř byl unavený, má za sebou náročné kondiční soustředění. Hostující hráči toho měli plné zuby. Pro nás to však byla obrovská zkušenost,“ ví dobře.

Osmý celek minulého ročníku nejvyšší soutěže šel opravdu do utkání z plné zátěže. Ostravští naběhali během týdenního soustředění na Hané zhruba 70 kilometrů. To se zřejmě projevilo i samotném klání. „Spokojen jsem jen napůl,“ začal Ondřej Smetana.

„Samozřejmě jsme to chtěli zvládnout i výsledkově, ale víme, po čem jsme do zápasu šli, co měl splnit, a to myslím i splnil. Rozhodně nám ukázal, jak jsou hráči schopni a umí pracovat po maximální zátěži a v maximální únavě. Chtěli jsme také vidět jejich charakter a přístup,“ vysvětlil Smetana účel střetnutí, které v ochozech stadionku Hanácké Slavie zhlédlo 450 platících diváků.

„Celkově zápas splnil, co jsme očekávali, byť jistě, chtěli jsme vyhrát. Bohužel to nevyšlo,“ zopakoval kouč.

Příliš výhrad neměl k výkonům posil – obránce Davida Lischky a útočníka Ladislava Almásiho. „David ukázal to, že je to fotbalista, a byť dlouho nehrál, tak pokud bude pracovat, týmu může a musí pomoci. Pokud jde o Laca, ten na tréninku celý týden prokazoval, že to bude hráč, o kterého se budeme moci opřít, bude splňovat naše parametry,“ uvedl Ondřej Smetana.

Naopak první poločas v dresu Baníku byl posledním pro holandského křídelníka Sherwina Seedorfa. „Abych to zjednodušil. Takové hráče nehledáme, potřebujeme jiný typ a tady se to nepotkalo, to se stává. Čekali jsme od něj víc, proto nás opouští,“ vysvětlil Smetana, který se vyjádřil i k mladíkům. „Výhrady by se určitě našly, ale většina absolvovala tohle soustředění a tuto zátěž poprvé. Bylo to pro ně hodně náročné,“ věděl trenér Ostravanů.

Soustředění celkově hodnotil kladně. „Myslím, že můžeme být maximálně spokojeni. Od hotelu, přes park, který jsme hodně využívali, i zázemí na stadionu. Za týden se tu zase vracíme,“ připomněl na závěr Smetana.

Přípravný fotbal -

SK Hanácká Slavia Kroměříž – FC Baník Ostrava 1:1 (0:1)

Branky: 52. Červenka – 40. Sor. Rozhodčí: Proske. Diváci: 450.

Kroměříž: Dostál – Cupák, Červenka, Houser, Machálek, Matoušek, Sklenář, Tiahlo, Jeleček, Surynek, Ivaník. Střídali: Benedikt – Novotný, Votava, Vyhlíd, Zikmund, Žiška, Dočkal. Trenér: Červenka.

Ostrava 1. poločas: Budinský (20. Hrubý) – Ndefe, Svozil, Harušťák, Fleišman – Sor, Jánoš, Kuzmanovič, de Azevedo – Śmiga, Almási.

Ostrava: 2. poločas: Hrubý – Zálešák, Pokorný, Lischka, Harušťák – Seedorf, Kaloč, Tetour, Potočný – Zajíc, Tijani. Trenér: Smetana.

Autoři: Libor Kopl, David Hekele