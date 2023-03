Loni začali budovat klubovou identitu a se změnami nekončí ani letos, kdy si připomínají 120. výročí od založení klubu. Fotbalisté třetiligové Hanácké Slavie Kroměříž pro letošní rok plánují sedm velkých akcí spojených nejen s významným jubileem. Další novinkou je nová oddílová hymna, kterou rocková severočeská kapela Cumbal chystá v nahrávacím studiu Ponterecords Most.

Fotbalisté Kroměříže (bíločervené dresy) ve 20. kole MSFL zdolali Frýdlant nad Ostravicí 3:2 a upevnili si vedoucí pozici. | Foto: pro Deník/Mojmír Zapletal

„Je to jeden z dalších kroků, jak posunout klub zase o něco dál. Chtěli jsme po sobě něco zanechat. Udělat něco, co v Hanácké Slavii dlouhodobě zůstane. Hymna se znám zdála jako skvělý nápad,“ říká mládežnický trenér Radovan Budín, který má ve fotbalové Kroměříži na starosti PR a marketing klubu.

Na Hané před časem změnili podobu webových stránek, sociálních sítí, představili nové logo a dál postupně mění klubovou identitu.

Hymnu má na starosti mostecká rocková kapela Cumbal. „Dostali jsme se k ní díky známosti. Tím pádem komunikace je daleko snažší,“ přiznává Budín.

Moravané poslali na sever Čech spoustu informací, podnětů, co by nová skladba měla obsahovat, jak by mohla znít.

„Byly v tom nějaké historické popěvky, pokřiky, co používá současný první tým. Chceme, aby se v hymně objevily významné věci. Nyní už jsme obdrželi od kapely třetí verzi, blížíme se do finále,“ hlásí Budín.

Ten si se svými kolegy poslechl spoustu klubových hymen, chorálů a popěvků. Hanáci ale nikoho nekopírují, drží se regionálních věcí. „I když hymna bude rocková, bude k ní i videoklip. Až se lidem dostane pod kůži, předvedeme fanouškům také další verze. Jedna bude trošku víc instrumentální, další modernější, aby zasáhla příznivce napříč generacemi,“ uvedl Budín.

Hanácká Slavia v minulosti žádný oficiální chorál neměla. Většina popěvků se do současnosti přenesla z minulosti. Ale oficiální hymna nahraná profesionální kapelou ve studiu je pro Hanáky novinka.

Nový song poprvé zazní na rockové zábavě, která se uskuteční v areálu Jožky Silného 6. května ihned po domácím utkání mužů proti SK Kvítkovice.

„Vystoupí tam tři kapely, jedna z nich bude právě Cumbal, která ho v rámci svého koncertu poprvé zahraje,“ dodal Budín.