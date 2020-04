„Vzhledem k současné situaci je toto rozhodnutí správné a adekvátní. Soutěž by se nezvládla dohrát nebo by termínová listina byla tak hrozně zatažená, že by to pro hráče bez pořádného tréninku bylo velmi náročné. Dohrát sezonu stylem středa – sobota by bylo smrtící,“ ví dobře kroměřížský trenér Bronislav Červenka.

Někdejší ligový záložník nyní přemýšlí, jak budou fotbalisté Hanácké Slavie fungovat dál.

„Kluci až doteď trénovali naplno. Nyní dostanou volnější program a všichni společně budeme doufat, že se situace třeba do konce května zlepší a že se s kluky potkáme. Rádi bychom se připravovali alespoň v menších skupinkách,“ říká Červenka.

Nejbližší budoucnost si ale zatím představuje jen velmi těžce.

„Každý den je úplně jiný, pořád se něco mění. Nedokážu odhadnout, kdy začneme společně trénovat a hrát,“ přiznává.

Zatímco Kroměříž zakončila sezonu na sedmém místě, Uherský Brod skončil čtrnáctý. Záchranu tak slaví mnohem dřív, než na začátku zimní přípravy očekával.

„Ale je to logické vyústění situace. Soutěž by se nestihla dohrát a hlavně by ani nebyla regulérní,“ myslí si kouč ČSK Miroslav Ondrůšek. Proto rozhodnutí svazu schvaluje.

„U zeleného stolu to vymysleli rozumně. Je to logické řešení,“ souhlasí.

Ani v Uherském Brodě ale hráči v době pandemie nelení.

„Trénujeme individuálně. Máme společnou skupinu, kam mi svěřenci posílají záznamy z tréninkových jednotek,“ informuje Ondrůšek.

„Jakmile se opatření uvolní, sejdeme se a konečně budeme pracovat i s balonem. Letní příprava vždycky bývá krátká. Uvidíme, kolik toho před novou sezonou stihneme odtrénovat a zda vůbec budeme moc odehrát nějaké přípravné utkání,“ přemítá někdejší ligový brankář.

Rozhodnutí výkonného výboru FAČR nezaskočilo ani trenéry divizních mužstev.

„Všechno k tomu směřovalo,“ připomíná kouč Valašského Meziříčí Pavel Hajný, který by sezonu rád dohrál třeba i bez diváků, ale na druhé straně předčasné ukončení chápe a respektuje. „Beru to jako fakt,“ podotkl.

S hráči ale dál zůstává v kontaktu.

„Každý týden jim píši, co mají dělat. Nějakou představu o budoucnosti mám, všechno se ale bude odvíjet od toho, kdy začne nadcházející ročník. Zda to bude v klasickém srpnovém termínu nebo až později,“ říká.

Nový trenér fotbalistů Strání Erik Sameš si bude muset na soutěžní premiéru v divizním týmu ještě pár měsíců počkat. „Bohužel to tak vyšlo,“ povzdechl si. Tragédii z toho ale nedělá.

„Fotbal tady bude za půl roku, rok i dva. Zdraví, které každý máme jenom jedno, je přednější. Určitě se vyplatí počkat na to, než se zase všechno vrátí do starých kolejí,“ je přesvědčený.

I podle Sameše je rozhodnutí svazových činovníků správné.

„U nás na Slovensku soutěže taky zrušili, takže se to dalo čekat. Vzhledem k tomu, jak to ve světě vypadá, to kvituji. Opravdu je třeba chránit lidi,“ pronesl Sameš.

Skaštický kouč Roman Kolenič jenom čekal na oficiální verdikt. S jinou možností vlastně ani nepočítal. „V této chvíli nešlo velice nic vymýšlet,“ ví dobře.

„Nejsme profesionálové, abychom hráli dvakrát v týdnu. To by šlo možná několikrát, ale ne furt. V týmu máme školáky, ostatní chodí do práce. To by bylo asi neřešitelné,“ prohlásil.

Zatímco ihned po vypuknutí pandemie v Česku rozdal hráčům úkoly, postupem času svěřence nijak nezatěžoval a spíše čekal na klíčový verdikt, který padl právě v úterý před obědem.

„Nyní budeme muset vymyslet, jak se budeme udržovat. Přáteláky moct hrát asi nebudeme. Navíc rozumím hráčům, kterým se s myšlenkami, že nemohou hrát, nebude chtít trénovat. Taky je otázkou, kdy nás pustí do kolektivu či nějaké skupiny,“ přemýšlí Kolenič nahlas.

Konečné pořadí zůstane podle aktuálních tabulek k 8. dubnu, kluby nesestoupí ani nepostoupí. Výjimkou budou postupy do profesionálních soutěží - tedy z ČFL a MSFL do druhé ligy.

Semifinále a finále domácího poháru vedení FAČR odložilo na neurčito, podle předsedy Martina Malíka by se MOL Cup mohl dohrát v průběhu června.