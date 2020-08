„Z přímáku se občas trefím, ale takto ještě ne,“ usmíval se po nedělním třetiligovém zápase autor vyrovnávací branky na 1:1.

Prostějovský odchovanec většinou míří z bližší vzdálenosti před zeď, tentokrát to zkusil jinak. A vyšlo to! A zrovna proti ligovému brankáři, který prošel Slavií, Jihlavou nebo Karvinou.

„Je fakt, že to se nestává každý den,“ culil se šestadvacetiletý univerzál.

Ani známá tváře v domácí bráně se nezalekl. Využil přitom toho, že Rakovan byl špatně postavený.

„Jinak bych ani nezkoušel,“ přiznává. „Už roh předtím jsme to chtěl točit do brány, ale naštěstí jsem si to nechal až trestňák a spadlo to tam,“ radoval se.

Hanácká Slavia hlavně díky parádní Fládrově ráně vydolovala na Vršavě proti zlínským mladíkům alespoň bod.

„Je pro nás dobrý,“ ví dobře. „V prvním poločase oba týmy několikrát zahrozily. Bohužel jsme na začátku druhé půle dostali gól a zbytek zápasu výsledek honili. Naštěstí jsme ten bod zachránili, remíza je ale podle mě zasloužená,“ míní.

Kroměříž letos sbírá pouze bodíky. Po třech duelech jich mají na kontě jen tři.

„Vypadá to, že letos budeme v MSFL remízoví králové. Třetí zápas a třetí plichta,“ připomíná Fládr.

Hanáci přitom v neděli byli blízko porážce. Už v prvním poločase jim pomohl rozhodčí Ogrodník, který po konzultaci s asistentem Kostelníkem odvolal nařízenou penaltu za faul Plecitého na Nečase.

„Vůbec nevím, proč to odvolal,“ krčí rameny. „Viděl jsem jenom z dálky, kluci na hřišti byli blíž,“ přidává.

Kroměříž je po třech kolech jedenáctá, za týden doma hostí Hlučín.

„Musíme jít dál a zlepšovat se,“ ví technický středopolař či krajní obránce. Proti béčku Zlína se ale do hry dostal až v 68. minutě, kdy střídal vyčerpaného Plecitého.

„Každý chce hrát od začátku. Trenér to takto postavil a já jsem to vzal. Jsem rád, že jsem týmu pomohl alespoň tím, že jsem dal gól,“ uzavřel Fládr.