„K zápasu není ani moc co říct. Klidně jsme mohli zvítězit ještě výraznějším rozdílem. Zatímco naši kluci k závěrečnému zápasu přistoupili velmi zodpovědně a utkání odmakali, soupeř nám nekladl žádný velký odpor, zápas přijel jenom odehrát, což na něm bylo vidět hned od první minuty,“ uvedl kroměřížský trenér Bronislav Červenka.

MSFL, 32. kolo -

SK HANÁCKÁ SLAVIA KROMĚŘÍŽ – FC VRATIMOV 6:0 (3:0). Branky: 67. a 91. Claude Lhotecký, 8. Patrik Červenka, 27. Jakub Dočkal, 32. Matěj Votava, 66. Orest Tiahlo. Rozhodčí: Volek - Bělák, Grečmal (Volf ). Bez žlutých karet. Diváci: 178

Hosté na domácího gólmana Lebánka vyslali za devadesát minut jedinou střelu. „Tu ale chytil v klidu do koše, protože šla ze čtyřiceti metrů po zemi,“ hlásil Červenka.

Kouč Hanáků dal v posledním duelu příležitost nejen náhradnímu brankáři Lebánkovi, ale i dalším méně vytíženým hráčům a mladíkům. Od první minuty nastoupili Novotný, Mlčoch či Dočkal, ve druhé půli šel do hry kromě osvědčených opor i Pecina. „Kluci to zvládli velice dobře,“ těší Červenku.

Jeho tým mohl neškodnému a odevzdanému protivníkovi nasázet daleko víc branek, nakonec se prosadili šestkrát.

Skóre v 8. minutě otevřel Patrik Červenka, další branky v první půli přidali Dočkal s Votavou. Po hodině hry se pak rychle za sebou prosadili stoper Tiahlo se střídajícím Lhoteckým, jenž pak v nastaveném čase zakončil demolici protivníka.

Hanácká Slavia tak letos získala sedmdesát bodů, skončila za postupujícím béčkem Olomouce druhá.

„Kluci si zaslouží za celoroční práci pochvalu. Oproti Sigmě máme nevýhodu v tom, že v případě zranění nebo výpadku formy nemáme kam sáhnout. Na druhé straně Olomouc projela sezonu fantastickým způsobem, nečekal jsem, že ze šestnácti jarních zápasů čtrnáctkrát zvítězí,“ přiznává Červenka.

„Sigma zvládla druhou část sezony podobně jako my podzim. Soupeři se vyhýbala zranění. Když mu to nešlo, mohl si pomoct kluky z áčka. I bez nich to ale zvládli až nadstandardně,“ vysekl vítězi MSFL poklonu ex-ligový Červenka.

Jeho tým se na rozdíl od rivala nedokázal vyhnout výpadkům, dlouhá série šesti duelů bez výhry Kroměříž nakonec stála postup. „Škoda, že jsme až do konce sezony nebojovali o postup,“ mrzí Červenku.

Nabídku mimořádného postupu do druhé ligy nečeká. S mužstvem se od léta začne chystat na další soutěžní ročník v MSFL. Příprava začíná začátkem července, do té doby budou mít hráči krátké volno.

„Chceme zase hrát nahoře, rvát se o co nejlepší umístění,“ dodává.