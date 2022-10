„Je to pěkné, bohužel jsme ale nevyhráli,“ povzdechl si šestadvacetiletý útočník Hanácké Slavie.

Lídr třetí ligy sahal proti Baníku po senzačním postupu, nezvládl ale penaltový rozstřel, takže dál v poháru jde po výsledku 4:3 favorit ze Slezska.

„Nedá se nic dělat. Baník je ligové mužstvo a penalty, které jsou vždycky loterie, zvládl lépe,“ uznal.

Bývalý forvard Otrokovic nebo Uherského Brodu se pokutových kopů neúčastnil. Po vystřídání stál před střídačkou, společně s dalšími hráči a členy realizačního týmu se držel kolem ramen a trpěl.

Zdroj: Libor Kopl

„Mrzelo mě to hodně, protože na penaltu bych určitě šel. Já mám navíc tyhle situace rád,“ přiznává s úsměvem.

Spoluhráčům ale nic nevyčítal. Vyřazení bral s nadhledem. „Je to těžké. Kluci měli v nohách 120 minut, penalty už jsou vabank a Baník v nich měl více štěstí,“ říká.

Hanáci se ale ani po smolném vyřazení nemuseli stydět. S Baníkem odehráli skvělý zápas, na duel 2. kola MOL Cupu se bude v Kroměříži dlouho vzpomínat.

„Věděli jsme, že Baník zrovna není v optimální formě, chtěli jsme toho využít. Do karet nám hrálo i počasí, hřiště nebylo zrovna optimální. Věděli jsme, že to bude hlavně o bojovnosti, že naše šance přijde. Využili jsme toho a uhráli dobrý výsledek. Jenom škoda toho závěru, že jsme to na penalty nezvládli,“ posteskl si.

Jinak ale Hanáci protivníka z nejvyšší soutěže pořádně prohnali, nedali mu vydechnout. Také Chwaszcz se na hrotu útoku statečně bil s vysokými ostravskými stopery Lischkou a Frydrychem.

Reklama na MOL Cup. Kroměříž sahala proti Baníku po postupu, padla v penaltách

„Tušili jsme, že Baník kvůli reprezentační přestávce bude hrát v nejsilnější sestavě. Neměl se na co šetřit. Hřiště ale bylo dost specifické a Baník jsme dost potrápili,“ těší zlínského odchovance, který si duel užil i díky patnácti stovkám diváků.

Fanoušci vytvořili báječnou kulisu. „Jsem rád, že přijeli i ostravští příznivci a a společně s našimi fanoušky udělali skvělou atmosféru. Kdyby bylo lepší počasí, možná by přišlo ještě více lidí. Snad jsme se jim odměnili dobrým fotbalem,“ doufá.

Chwaszcz po odchodu z Letné prožívá vydařené období. Kroměříž ve třetí lize ještě neztratila ani bod, šestadvacetiletý forvard navíc skóroval už sedmkrát.

„Jsem rád za každou šanci a že se nám daří,“ uvedl. „Snažím se to týmu vrátit góly, protože jsem útočník. Když budu dostávat více prostoru, tak snad přijde i více branek. Nyní se ale cítím dobře. Hlavní je, že vyhráváme,“ pronesl.

Udržet vítěznou sérii ale nebude jednoduché. V neděli dopoledne se totiž Červenkův tým představí v Kunovicích, kde vyzve Slovácko B.

„Bude to náročné, protože předtím jsme hráli v Rosicích, v poháru někteří kluci absolvovali 120 minut a navíc Slovácko může být posílené o kluky z áčka, ale věřím, že dobře zregenerujeme a že to zvládneme,“ dodává.