„Samozřejmě zklamání je velké. Zase se ukázalo, že když uděláme chyby, na hráče padne nějaká deka a bojí se hrát. Budeme si to muset vyříkat. Nic jiného nám ani nezbývá. Když se budeme bát, nezvládneme to,“ ví kouč Hulína Jindřich Lehkoživ.

Spartaku ve Vyškově scházeli Josl s Michalem Vyskočilem. Zlámal se stihl uzdravit.

Smolařem zápasu byl hostující zadák David Kostka. Sedmadvacetiletý obránce si po půlhodině hry nikým neatakován hlavou nešťastně srazil do vlastní branky centr Klesy. Vzápětí Kostka v šestnáctce fauloval a nařízenou penaltu Marek Vintr bezpečně proměnil.

Přitom do třicáté minuty to bylo ze strany Hulína slušné. Hosté měli výborný vstup do utkání a klidně mohli jít do vedení, ale Šrom nejprve minul odkrytou branku a vzápětí Smrčka orazítkoval tyč. Další šanci zazdil Oulehla.

Za nepříznivého stavu 0:2 už se předposlední tým SMFL těžce zvedal. „Vypadli jsme z tempa. Z naší stany to pak bylo strašně nervózní,“ přiznal Lehkoživ.

Naopak Vyškov se uklidnil a protivníka přehrával. Lahodný zakončoval z úhlu vedle, ránu Sečkáře vyrazil brankář Jelínek a dorážka Vintra šla mimo.

V závěru první půle pálil z trestného kopu smolař Kostka, gólman Šustr jeho bombu ale výborně vyrazil. „Mohli jsme se vrátit zpátky do zápasu,“ ví Lehkoživ.

Nestalo se. Vyškovští měli po přestávce navrch, při šancích Vintra a Sečkáře hosty podržel pohotový Jelínek.

V 72. minutě po hloupém faulu Koláčného nařídil sudí Vostřejž druhou penaltu a Vintr se znovu nemýlil. Závěr už se v poklidu dohrál.

„Vyškov má kvalitní tým. V zimě se ještě posílil o dva hráče z Prostějova, stopera Znojma a kamerunského obránce Djaleu Vannecka Francka. Škoda, že jsme ho neprověřili ještě víc,“ lituje Lehkoživ.

Hanáci po porážce 0:3 zůstali v třetiligové tabulce předposlední. V sobotu hrají doma s Hlučínem.

MFK Vyškov – SK Spartak Hulín 3:0 (2:0)

Branky: 39. a 73. Marek Vintr (obě z penalty), 30. David Kostka vlastní. Rozhodčí: Vostrejž – Líkař, Vejtasa (Beneš). Žluté karty: M. Vintr, Lahodný - Ma. Vyskočil. Diváci: 234

Vyškov: Šustr – Sečkář (83. Zbořil), Hirsch, Djaleu, Malár – Langer, Lahodný, Jeřábek, Němeček – M. Vintr (75. Matocha), Klesa (86. George)

Hulín: Jelínek – Pospíšil, Kostka, Zlámal, Oulehla - Smrčka, Šrom, Sedláček, Koláčný (72. Rožek), Tureček (46. Martin Vyskočil) - Ondřejka (84. Minář)