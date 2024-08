„Jsem rád, že jsme vstup do sezony zvládli vítězně. Výsledek je fajn, ale pořád je to jenom jeden zápas, ze kterého rozhodně neděláme závěry. Navíc Start Brno byl nepříjemný protivník, nebylo to vůbec jednoduché,“ říká kouč Hanáků Roman Dobeš.

Kroměříž po sestupu z druhé ligy obměnila kádr, v základní sestavě měla hned pět nováčků. Od první minuty hráli krajní bek Bartoš, stoper Gabriš, záložníci Bewene, Kříž, Holík a vpředu byl Koryčan. Po změně stran se do hry dostala zatím poslední posila, David Moučka z Vyškova.