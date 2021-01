„Při zápase se člověk zahřeje. Také z pohledu diváka to je v současné době v pořádku, protože na stadion se stejně nikdo nedostane, tak nemusí mrznout dvě hodiny na tribuně. A pokud není hřiště pokryto sněhem, tak v tom nevidím problém,“ pokračuje.

Zatímco minulou zimu absolvoval testy v druholigové Jihlavě, letos se šikovnému středopolaři žádný klub z vyšší soutěže neozval. „Vůbec jsem nad tím ani nějak nepřemýšlel,“ tvrdí Cupák. „Prostě se snažím co nejlépe připravit na jarní část, pomoct Kroměříži k co nejlepšímu umístění a třeba se něco časem objeví,“ zůstává v klidu.

Lednový čas si student Masarykovy univerzity v Brně krátí nejenom učením, ale hlavně individuálním tréninkem. Cupák od kouče Červenky obdržel přesný rozpis, kterým se řídí. „Jedná se o různé běhy nebo posilování,“ říká.

Jedna tréninková jednotka vychází na slabší hodinku, zvládnout při ní musí středně dlouhé intervaly běhů v různých intenzitách. Nutit do práce se rozhodně nemusí. „Na tréninky nebo celkově na pohyb jsem zvyklý, takže se na každý trénink těším. Chybí mi, když dlouho nic nedělám,“ tvrdí.

Každá ulička v Kroměříži má něco do sebe

Cupák se nefláká ani ve volných chvílích. Když může, pravidelně vyráží do přírody na nějaký výšlap.

Žádnou oblíbenou trasu nemá. Běhá, kde může. Většinou ale neopouští rodnou Kroměříž, jen občas vyběhne i za město. „Je tady krásně. Každá ulička má něco do sebe,“ říká s úsměvem.

Dobrou náladu neztrácí ani při zmínce o současné situaci. Vládní nařízení stále nedovolují amatérským fotbalistům hrát ani normálně se připravovat, zlepšení ohledně covidu-19 nepřijdou zřejmě ani v únoru. Cupák ale dál zůstává optimistou. „Věřím, že začneme hrát v normálním termínu,“ uvedl.

Dohrát MSFL? Pořádný kvapík

Podle kroměřížského záložníka se stále může stihnout odehrát kompletní ročník, pro hráče z MSFL to ale bude pořádný kvapík. „Třiadvacet kol je opravdu hodně. Pokud se však bude hrát nejen o víkendu, ale i v týdnu, může to vyjít,“ věří.

Technickému středopolaři by větší zápřah vůbec nevadil. „Snad každý sportovec si přeje spíše hrát zápasy, než trénovat a já patřím mezi ně. Bude to však velmi náročné, takže na to musíme být skvěle připraveni,“ uvědomuje si.

Cupák se nebojí ani případného testování na covid-19. „Osobně jsem na testování ještě nebyl, takže nevím, jaké to vlastně je, ale určitě to není nic, čeho bych se bál,“ míní. „Sám jsem zvědavý, jaké budeme muset splňovat podmínky, abychom mohli normálně odehrát jarní část soutěže,“ dodává.