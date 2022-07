„Jsem spokojený. Pro nás to byla vydařená generálka,“ pochvaluje si trenér Hanáků Bronislav Červenka.

Přípravný fotbal -

SK HANÁCKÁ SLAVIA KROMĚŘÍŽ – FC ZBROJOVKA BRNO 4:0 (4:0)

Branky: 2. Jeleček, 6. Votava z penalty, 23. Matoušek, 32. Cupák

„Vyšel nám hlavně začátek, kdy jsme šli brzy do vedení a pak rychle za sebou přidali další branky. Klidně jsme gólů mohli dát i víc, některé další akce jsme ale nedotáhli. Na druhé straně Brno bylo snaživý soupeř, nehrálo vůbec špatně. I za nepříznivého stavu útočilo, chtělo hrát fotbal, my jsme to však vzadu zvládli velmi dobře. Věřím, že jsme na sezonu dobře nachystaní,“ prohlásil.

Kroměříž byla v pátečním duelu až na Machálka kompletní. Fanouškům se představili všechny čtyři letní posily. Kroměřížský dres navlékl útočník Šimon Chwaszcz, zkušený Tomáš Machálek, Dan Jambor z Vyškova i brněnský Martin Sedlák.

„Od všech nově příchozích hráčů si slibujeme celkové herní zvýšení kvality našeho týmu a zdravou konkurenci,“ uvedl manažer klubu Karel Heinz.

Hanáci vstoupí do nové třetiligové sezony příští sobotu v Blansku. „Nečeká nás tam nic jednoduché. Soupeř je nečitelný, po minulé sezoně dost obměnil kádr. My ale chceme dobře začít, a tak se na utkání poctivě nachystáme,“ slibuje Červenka.