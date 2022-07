Přípravný fotbal -

SK HANÁCKÁ SLAVIA KROMĚŘÍŽ – SK SIGMA OLOMOUC B 1:0 (0:0)

Branka: 52. Chwaszcz

SK HANÁCKÁ SLAVIA KROMĚŘÍŽ B – FC TVD SLAVIČÍN 1:1 (1:0)

Branka Kroměříže: Machálek

„Jsem spokojený s výkonem i výsledkem. Herně to vypadalo dobře. Je vidět, že únava malinko odchází, z naší strany to bylo oproti předcházejícím zápasům živější. Měli jsme tam dobré věci, kombinacemi jsme dokázali vyjet z obranné do útočné fáze,“ pochvaluje si kroměřížský trenér Bronislav Červenka.

Nespokojený byl pouze s finální fází a především koncovkou. „Vypracovali jsme si nějaké zajímavé momenty, ale nedokázali jsme je realizovat v gól. V tomto zatím navazujeme na jaro, kdy střelecká potence i procento využitých šancí bylo nízké. Na tomto musíme zapracovat,“ ví Červenka.

Naopak defenziva proti olomoucké juniorce fungovala velice dobře. Hanákům k výhře nad Sigmou B pomohli i tři noví hráči.

Kromě Chwaszcze sešívaný dres navlékli také Martin Sedlák z Brna a Tomáš Machálek, jenž byl naposledy v Blansku.

Sedlák působil ve Vyškově, ale neprosadil se do základní sestavy, a tak se vrátil zpět do Zbrojovky, kde absolvoval část přípravy, ale kvůli většímu hernímu vytížení v létě posílí Kroměříž.

Posila Kroměříže má zbrojovácké srdce. Brnu přeje v lize štěstí, sám chce hrát

Dvaatřicetiletý Machálek odehrál proti Olomouci jenom závěrečnou půlhodinu, větší porci minut dostal ve druhém sobotním zápase Kroměříže s divizním Slavičínem.

Duel skončil nerozhodně 1:1 a jediný gól domácích vstřelil právě někdejší hráč Prostějova, Líšně, Uničova či Jihlavy.

„Remíza je spravedlivá. Byl to oboustranně celkem solidní zápas. Na to, že zápas dohrávali víceméně kluci z béčka, tak je pro nás výsledek dobrý,“ uvedl trenér kroměřížské juniorky Karel Heinz.

Šanci proti Slavičínu dal méně vytíženým hráčům z áčka i dvěma dorostencům, jinak nastoupili převážně mladíci, kteří se připravují s prvním týmem.

„Hodně hráčů bylo na lavičce při zápase s Olomoucí B, někteří z nich do zápasu také naskočili, což se na jejich výkonu se Slavičínem projevilo,“ uvedl Heinz.

„Vzhledem k extrémnímu podmínkám a tropickému počasí byli hráči viditelně unavení, ale přesto prokázali obrovský charakter a svojí vůlí, pracovitostí, a možnostmi to stejně jako soupeř odehrál velmi slušně,“ cení si Heinz, jehož mužstvo se chystá na sezonu v krajské I. B třídě.