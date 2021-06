Byl u obou branek sobotního zápasu. Krajní záložník Kroměříže Patrik Červenka nejprve v závěru poločasu nepokryl Nigerijce Sora, jenž poslal ligový Baník do vedení, krátce po přestávce ale po dlouhém nákopu obránce Jelečka propálil hostujícího gólmana Hrubého a srovnal na konečných 1:1.

Záložník Kroměříže Patrik Červenka (v červenobílém dresu) v souboji s ostravským Yirou Sorem. | Foto: Deník/Libor Kopl

„Samozřejmě je to něco speciálního. Gól ligovému týmu se vždycky počítá, ale pořád je to jenom příprava. Kdyby to byl třeba pohár, užívám si to ještě víc,“ říká jednadvacetiletý syn trenéra Hanácké Slavie Kroměříž.