„Na naše možnosti a výkony jsme s umístěním i počtem bodů spokojení,“ přiznává trenér Hanácké Slavie Bronislav Červenka.

Jeho tým nezvládl vstup do sezony. V prvních čtyřech duelech měl na svém kontě pouhé tři body. Hanáci se chytili až v Novém Městě na Moravě. Po hubené výhře 1:0 se odrazili a stoupali tabulkou vzhůru.

„Ve druhé polovině podzimu jsme se zvedli a podávali už kolektivnější výkony, což nám přineslo i body. I když si uvědomujeme, že herní kvalita nebyla z naší strany až taková, rozhodně jsme nikoho nepřehrávali,“ říká kroměřížský trenér.

„Všechny zápasy byly naprosto vyrovnané, pokaždé rozhodovalo pár momentů, které zvládli, proto jsme čtvrtí,“ přidává.

Hanácká Slavia se musela vypořádat nejenom s častými absencemi, ale i nepříznivým losem. Vždyť v dosavadních jedenácti kolech hrála jenom čtyřikrát před vlastním publikem a hned sedmkrát musela jet ven.

„Doma to z naší strany nebylo ideální. Třikrát jsme remizovali a jednou vysoko prohráli,“ připomíná Červenka debakl s Hlučínem.

Na soupeřových hřištích se fotbalistům Kroměříže dařilo mnohem víc. Sešívaní venku pětkrát zvítězili a dvakrát se s protivníkem o body podělili. A to jim citelně v řadě duelů scházeli Masař, Kovář, Štěpánek či Machálek, do zahraničí zase odcestoval stoper Tiahlo.

„Navíc všichni kluci neměli optimální formu,“ ví známý kouč.

Výpadky však provázely i jiná mužstva, takže v čele třetí ligy je možná trochu překvapivě béčko Slovácka.

„Mně se ale líbilo. Sice se pomaleji rozjíždělo a několikrát mu pomohli i kluci z áčka, ale kolikrát si však vystačili i sami. Určitě nejsou v popředí tabulky náhodou,“ míní Červenka.

Kromě nečekaného lídra MSFL oceňuje také výkony Vyškova a Uničova, kvalitu mají i Petřkovice či Frýdek-Místek.

Právě s nimi se Hanáci chtějí na jaře rvát o co nejlepší pozici. „Chceme zamíchat pořadím a být co nejvýš,“ prohlásil rodák z Újezdce.

Červenka však dobře ví, že mužstvo musí malinko přidat.

„Pokud se kluci přes zimu uzdraví, pořádně potrénují, můžou se dostat do správné kondiční i herní formy a být konkurentem ostatním mančaftům,“ věří mistr ázerbájdžánské ligy s Interem Baku.

Na přípravu a nabrání síly mají nejen Hanáci spoustu času. Nižší soutěže totiž byly kvůli pandemii koronaviru přerušeny, také MSFL bude pokračovat nejdříve v únoru.

„Trošku jsme s tím počítali, protože situace se nevyvíjela moc dobře. Už na začátku října nám to naznačovali. Nedá se nic dělat. I když nás to netěší a být bez fotbalu není dobré, aby se zamezilo růstu a počtu nakaženým, asi to jinak nešlo,“ cítí pětačtyřicetiletý kouč.

Kroměřížští fotbalisté i ve stavu nouze trénovali po skupinkách, po zpřísnění opatření se ale hráči připravují individuálně.

„Klukům jsem doporučil nějaké plány, co by mohli dělat a podle toho se řídí,“ říká.

„Nemají ale přesně určené, kolik toho mají naběhat. Není to striktně dané, vždy první zápas sehrají nejdříve za dva a půl měsíce,“ připomíná.

Červenka počítá s tím, že se se svěřenci znovu sejde na stadionu začátkem ledna, kdy chtějí zahájit společnou zimní přípravu. Pět nebo šest týdnů tvrdšího tréninku by Hanákům před pokračováním MSFL stačil.

„Věřím, že se soutěž rozběhne třeba už v polovině února. Pokud tomu tak bude, vůbec se zlobit nebudu. Naopak, jenom to přivítám,“ tvrdí.

„Pokud by se to povedlo, byla by to pro všechny velká motivace. Nemusíme se totiž dva dva a půl měsíce připravovat na další mistrovská zápas,“ přidává.

Naopak hrát v anglickém stylu s vloženými koly moc nechce. „Pro kluky by to byla obrovská zátěž,“ ví dobře.