Jsem zatím v Kroměříži velice spokojený. Líbí se mi, že tady se zas těm věcem, které děláme, dá říkat fotbal. Je zde skvělý stadion, vysoké ambice, členové klubu nám zajišťují všechen možný servis. A zároveň jsou tu všude super lidi.

Když už se vaše smlouva v Blansku blížila ke konci, měl jste i víc nabídek?

Nabídek bylo několik, ale většina z nich přišla z nižších soutěži anebo z Rakouska. To pro mě nebylo zas tak atraktivní.

Pro Kroměříž jste se rozhodl právě pro její vysoké ambice, které klub má?

Přesně tak, to mě lákalo nejvíc. Mít pořádné ambice je vždy dobré, líbí se mi i to, že je zde silný mančaft, na každý post je velká konkurence. Díky tomu se já i klub můžeme posouvat směrem dopředu a zlepšovat se.

Znal už jste z dřívějška někoho z kroměřížské kabiny?

Samozřejmě, s nějakými kluky jsem i hrál, jako třeba s Milanem Machálkem. A hlavně jsme se střetávali při zápasech na hřišti, takže už se známe. Už přeci jenom ve třetí lize mám za sebou dost utkání a zrovna kroměřížský tým se zas tolik nemění, takže už jsme se několikrát potkali. V nějakém seznámení se s kabinou tedy nebyl žádný problém.

V Blansku jste plnil funkci kapitána, budete chtít i v kroměřížské kabině být lídr?

Sám o sobě to úplně říct nemůžu, že bych přímo byl lídr. Samozřejmě mám za sebou nějakou kariéru a když to spojím s mým věkem a osobním životem, který mám spořádaný, tak to může vést k tomu, že bych mohl být vedoucí osobností.

Když se ohlížíte za angažmá v Blansku, jak ten rok a půl budete hodnotit?

Určitě dobře, v Blansku jsem prožil zajímavé roky mé kariéry. Už jsem i psal bývalým spoluhráčům a fanouškům, že jim moc děkuju za pěkné chvíle, které jsem měl možnost tam prožit. Byly tam i horší momenty, ale ty mi zas pomohly se zlepšovat, takže jsem rád za všechno.

V Blansku jste měli spíš záchranářské cíle, naopak Kroměříž patří mezi největší favority na postup. Jak se na to těšíte?

Všechno se ukáže v průběhu sezony. Ještě bych nepředbíhal, i když samozřejmě papírově tým Kroměříže favorizovaný je. Musíme to ale potvrdit v zápasech. Těším se na to a naprosto věřím, že svou roli potvrdíme. Nechci ale předbíhat.

Los si s vámi zavtipkoval a hned v prvním kole se vracíte na blanenský trávník. Jaké budete mít pocity, až vyběhnete na hřiště v hostujícím dresu?

Asi to budu brát jako každý zápas, ale je pravda, že ten los je dost pikantní. Jedu hned do známého prostředí, ze kterého jsem zmizel. Ale všem jsem říkal, že když teď budu v roli soupeře, tak budu proti Blansku bojovat jen na hřišti, určitě ale ne v osobní rovině.