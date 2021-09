„Bylo to hlavně o centrech a hře nohou,“ přikyvuje pětadvacetiletá jednička Hanácké Slavie.

Také Dostála zvláštní vyčkávací taktika soupeře překvapila. I když dobře zná kouče Ondu i obranný styl Uherského Brodu, myslel si, že se do toho protivník před vlastním publikem více opře, zvlášť když prohrává 0:1.

„Myslel jsem si, že budou bránit, ale nečekal jsem, že až tolik. Spíš jsem očekával osobku na některé naše hráče než tady toto. Domácí byli do pětasedmdesáté minuty zalezlí na své půlce a čekali na naši chybu. Ani po přestávce na nás nijak nevletěli.

My jsme přitom hráli to, co jsme potřebovali,“ říká.

Vydřeného triumfu si kroměřížský gólman váží. Dobře ví, jak se každému týmu na Orelském stadionu hraje těžce. „Jenom málo mančaftů si odtud odveze všechny body, proto je pro nás výhra velmi cenná,“ ví dobře.

Zároveň jej potěšila vychytaná nula, druhé čisté konto v řadě. Souboj s bývalým klubem ale nijak prestižně nebral, na menší hecování byl čas jenom chvíli před zápasem. „Ale nic extra,“ poznamenal.

Ani větší tlak si nepřipouštěl, byť v úvodu střetnutí byl docela nervózní. „Patnáct, dvacet minut to nebylo ono. Uvědomoval jsem si, že jsem tady dva roky působil. Nějak to na mě dolehlo, ale pak jsem se zase zklidnil a bylo do dobré,“ uvedl.

Spoluhráče před zápasem nijak zvlášť nemotivoval, žádnou prémii do kabiny nevypisoval, ale ve vhodné chvíli do šatny nějaké občerstvení rád přinese.

Na Hané vládne po dobrém začátku pohoda. Kroměřížští fotbalisté jsou po šesti kolech v čele MSFL. Doposud klopýtli jen na Slovácku.

„Zatím se nám daří, ale bude těžké to udržet až do konce,“ uvědomuje si.

Hanácká Slavia by se ráda vyšvihla mezi profesionální kluby, zahrála si druhou ligu. Našlápnuto má dobře, teď jen udržet formu a výkonnost, dál sbírat body.

„Cíl je jasný. Podle mě se vyšší soutěže bát nemusíme. Zázemí je tady druholigové, a pokud by přišli dva či tři zkušení hráči, kádr bez problémů na druhou ligu má,“ je přesvědčený.

Hanáci v přípravě s Baníkem Ostrava i nedávno v MOL Cupu s Brnem ukázali, že se mohou měřit takřka s každým. „Oba tyto zápasy jsme herně zvládli. Nebyli jsme o nic horší než ligoví soupeři. Dokonce jsme místy byli i nebezpečnější,“ prohlásil.

I ve třetí lize jsou ale kvalitní soupeři, velmi zdatní rivalové. „Silný je Uničov, Vratimov má zatím výsledky nahoru dolů, ale bude hrát nahoře. Vpředu očekávám i béčka Baníku a Olomouce. Pokud se posílí o hráče z ligy, moc ztrácet nebudou,“ tuší.

Také Dostál se nevzdává snu zachytat si nejvyšší soutěž. V pětadvaceti letech není zdaleka starý, pořád má nejlepší roky kariéry před sebou.

V Kroměříži je ale spokojený, nikam neutíká. S klubem podepsal smlouvu, fotbal ho baví. I když stále studuje a přivydělává si coby brigádník, druhou ligu by bez problémů zvládl.

„Určitě by se to dalo vyřešit, abych třeba mohl trénovat dopoledne. Neměl bych s tím problém,“ tvrdí. „Furt to mám nastavené tak, že se chci dostat k profíkům. Taky proto chytám. Kdybych tento cíl neměl, už bych asi ani fotbal nehrál,“ říká.

V Kroměříži mu pomáhá nejen hlavní trenér Červenka, ale i kouč gólmanů Radek Petr.

Vicemistr světa hráčů do dvaceti letech v roce 2007 po konci v Provodově dohlíží v třetiligovém klubu na brankáře.

„Jsem s ním maximálně spokojený. Je to super trenér i člověk, výborný kluk. Sice nestíhá každý trénink, ale jednou, dvakrát týdně je s nám i na hřišti a věnuje se nám, těší odchovance Fastavu, který společně s dalšími odchovanci Zlína vytvořil na Hané početnou enklávu.

Z Baťova města do Kroměříže pravidelně vyráží výprava dvou až tří aut, v řízení se hráči pravidelně střídají. „Často jezdím s trenérem a jeho synem Patrikem, nebo beru auto já a beru s sebou Lebánka, Surynka, Housera či Jelečka,“ prozrazuje.