Hanáci se za devadesát minut střelecky neprosadili.

„Je to velká škoda. Neřekl bych, žen jsme byli horším týmem. Spíše jsme to Baníku ulehčili a vítězství mu sami darovali,“ tvrdí domácí trenér Bronislav Červenka. „Nebylo to tím, že by nás soupeř nějak zatlačil nebo přehrál. Ostravu jsem viděl v jiných zápasech, kdy její kvalita byla obrovská, ale teď jsme se porazili sami,“ přidal zklamaně.

Severomoravané, kteří si vypomohli i Granečným a Lalkovičem z ligového áčka, byli od začátku více na balonu a lépe kombinovali, mnoho vyložených šancí ale neměli.

Klíčová chvíle přišla ve 42. minutě, kdy Raab překonal Kofroně. „Byla to jednoduchá situace. Bohužel jsme nedostoupili hostujícího hráče a prohrávali,“ zlobil se Červenka.

Kroměřížští fotbalisté v první půli předvedli také několik slušných akcí, ale žádnou z nich nedotáhli.

Stejné to bylo i po změně stran. Domácí ve druhém poločase několikrát mohli srovnat, ale kanonýr Silný se střelecky neprosadil. „Bohužel to, co Honza i další kluci vyřešili v minulých zápasech s Vyškovem nebo Frýdkem-Místkem, tentokrát tak efektivní nebyli. Vždycky jim chyběl krůček nebo detail,“ posteskl si Červenka.

Hanáci byli po přestávce aktivnější, tlačili se do zakončení, ale ve finální fázi nebyli přesní. Ostrava naopak dobře bránila a dvacet minut před koncem duel rozhodla. Na konečných 2:0 upravil hostující Celba.

„Ve druhé půl jsme měli více ze hry. Měli i několik nebezpečných situací a momentů, ale žádnou z nich jsme nevyřešili,“ pravil domácí kouč, který měl v páteční předehrávce sice k dispozici kompletní tým, ale někteří hráči nastoupili se sebezapřením. „Nemohli jít na sto procent, což ovlivnilo jejich hru a celkově náš výkon,“ dodává Červenka.

Kroměřížští fotbalisté se pokusí odčinit domácí nezdar v neděli dopoledne v Luhačovicích, kde se v derby postaví domácímu zlínskému béčku.

Fortuna MSFL, 8. kolo

SK Hanácká Slavia Kroměříž – FC Baník Ostrava B 0:2 (0:1)

Branky: 42. Lukáš Raab, 69. Josef Celba

Rozhodčí: Petr – Ogrodník, Polák (Bábíček)

Žluté karty: Pančochář, Silný, Jeleček – Celba, Bolf

Diváci: 270

Kroměříž: Kofroň – Šmerda, Zavadil, Hloch (46. Berčík), Jeleček – Matoušek, Pančochář (62. Fládr) Cupák, Machálek (87. Cikryt) – Kovář (74. Votava, Silný (82. Mlčoch). Trenér: Červenka.

Ostrava B: Murin – Kaloč, Velner, Foltyn, Buchta (82. Žák), Granečný, Lalkovič (87. Russmann), Raab (74. Bolf), Celba, Pokorný, Mooc. Rozhodčí: Tchuř.