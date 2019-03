„Na mé působení v Salcburku vzpomínám velmi rád. Byla to dobrá životní zkušenost, která mě obohatila nejenom po fotbalové, ale i lidské stránce. V Rakousku jsem nejenom hrál, ale také studoval. Akademie Red Bullu je opravdu impozantní. Troufám si tvrdit, že lepší na světě neexistuje,“ líčí v rozhovoru pro Deník talentovaný záložník.

Proč jste v Rakousku nezůstal déle?

Po roce v Rakousku jsem se vracel do Brna ze dvou důvodů. Tím prvním byl fakt, že jsem se neprosadil do prvního týmu Red Bullu. Druhým důvodem byla blížící se maturita, kterou bych na rakouském gymnáziu v němčině tehdy asi nezvládl.

Bylo to v Salcburku o hodně jiné než ve Zbrojovce, kde jste fotbalově vyrostl?

Salcburk se se Zbrojovkou nedá srovnávat. Red Bull má opravdu hodně finančních prostředků, což se odráží i na moderních inovacích, které hráčům poskytují.

Mrzí vás, že jste se v Brně neprosadil víc?

Do Zbrojovky jsem měl možnost se po konci v Rakousku vrátit. Hrál bych za juniorku, což jsem ale nechtěl. Chtěl jsem přejít do mužského fotbalu, s tím mi pomohla Líšeň. Věřím, že jsem se rozhodl správně.

Jak na působení v mládeži Zbrojovky vzpomínáte?

Zbrojovka mě vychovala, takže vzpomínám na ni pouze v dobrém. Jsem ročník 1999 a roky jsem hrával s kluky, kteří nyní stabilně nastupují za Zbrojovku. Z těch známějších to byli Ladislav Krejčí, Tonda Růsek nebo Martin Zikl. Stále jsme kamarádi. Nejdéle mě ve Zbrojovce trénoval Pavel Šustr, který nás toho spoustu naučil.

Co říkáte na to, že by se Zbrojovka s Líšní potkala příští sezonu ve druhé lize?

To opravdu nevím. Myslím, že by to byl skvělý zápas a především pro Brňáky výborná podívaná.

Myslíte si, že Líšeň udrží náskok a vyhraje MSFL?

Nechci příliš spekulovat o budoucnosti, ale myslím si, že Líšeň má tak kvalitní tým i trenéra, že má velkou šanci sezonu úspěšně dokončit a postoupit. Moc bych jí to přál.

Vy ale budete na jaře hrát ve třetí lize pouze o záchranu. Co si od angažmá v Hulíně slibujete?

Mé působení v Hulíně chci pojmout jako důležitou zkušenost s mužským fotbalem. V Líšni bych nyní příliš šancí nedostal, a proto jsem se rozhodl zkusit svoje štěstí jinde. Udělám všechno pro to, abych pomohl Spartaku k záchraně. Doufám, že se na Hané zase posunu dál. V Hulíně je velmi zkušený tým, od kluků se mohu spoustu věcí naučit.

Jaká byla zimní příprava?

První polovinu přípravy jsem ještě strávil v Líšni. Trenér Machálek velmi dbá na dobrou fyzickou připravenost a nezapomíná ani na práci s míčem. V přípravných utkáních za Líšeň se mi podařil vstřelit jeden gól. Když jsem přišel do Hulína, příprava už byla v plném proudu. Za tři přípravné zápasy za Spartak jsem vstřelil dvě branky, takže doufám, že si pohodu a střeleckou formu přenesu i do mistrovských utkání. Celkově hodnotím tuto zimní přípravu jako vydařenou.

Už víte, na kterou pozici s vámi trenér Lehkoživ počítá?

S panem trenérem jsem se bavil. Vypadá to, že zůstanu na kraji zálohy.

Spartak se v generálce představí proti Líšni. Jak moc se na sobotní utkání těšíte?

Na zápas s Líšní se samozřejmě velmi těším. Rád si zahraji proti mým bývalým spoluhráčům. Myslím, že to pro nás bude skvělá prověrka před začátkem druhé poloviny sezony.

Věříte, že byste si jednou mohl zahrát první nebo druhou ligu?

To opravdu nevím. Stejně jako jakýkoliv jiný mladý fotbalista bych si to moc přál a udělám pro to vše. Tomuto cíli půjdu naproti.