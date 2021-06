Kde se vzalo vaše propojení?

Tomáš byl ve Slavii, znal jsem ho z ligy. Ale spíš chodil po hostováních. Když jsem se dozvěděl, že by měl jít na Vyšehrad, ulovil jsem ho do Králováku.

Byla to dobrá volba?

Byl takový kolohnátovitý stoper, výborný hlavičkář, měl celkem dobrou rozehrávku. Možná mu trochu chyběla dynamika, ale jako stoper mě zajišťoval. A hlavně…

Ano?

Měl na mě rozhodně blahodárný vliv.

Vy jste občas prudký, že?

Jo. On je klidná síla. Byl respektovaný kabinou už jako hráč a je i teď jako trenér. Má kouzlo, fluidum, je všude oblíbený. Je to dobře nastavený nekonfliktní člověk.

Jako jeho táta?Lidsky jsou si velmi podobní, jsou přímí a čistí. Jako kdyby do téhle doby ani nepatřili. Vemte si, že se Jarda pohybuje mezi samými vlčáky a je pořád stejný. Mám je rád oba.

Stal se z něj trenér, i když se do toho moc netlačil. Je to tak?

Já jsem trénoval a neměl jsem asistenta. Tak mi dělal nejprve hrajícího a poté klasického. Když jsem před třemi lety odešel do Hradce, přirozeně se posunul. Přitom chtěl být spíš kondiční kouč.

Chytlo ho to?Ano, myslím, že ho to moc baví, jsme pořád v kontaktu. Líbí se mu, že je Královák rodinný klub. Trénuje, shání si hráče, všechno dělá sám. Sbírá zkušenosti a má předpoklady, aby se posunul i výš.

Umí se rozčílit?

Umí, jenže po svém. Když vidí šlendrián, jde do sporu, ale nemá to rád.