Za tři čtvrtě hodiny se lidé dostanou vlakem z Brna do Prahy po výstavbě vysokorychlostní trati mezi oběma městy. Nyní cesta trvá zhruba dvě a půl hodiny. Rychlejší přesun přivítá například Brňanka Alena Klíčková. „Do Prahy jezdím celkem často, mám tam spoustu kamarádů. Několikahodinová cesta vlakem je občas vážně únavná, když se chci dostat do Prahy ráno, musím vstávat hrozně brzy,“ řekla. Jenže proti vysokorychlostní trati se bouří představitelé některých obcí na Vysočině, přes kterou má vést.

Stěžuje si například starosta Nových Sadů Karel Klíma. „Trasa vysokorychlostní trati povede kolem našeho zdroje pitné vody,“ upozornil. Zmínil, že informovanost o stavbě trati je špatná, stejně jako před lety.

Z plánování vysokorychlostní trati nemá radost ani starosta Dolního Města na Havlíčkobrodsku Pavel Chlád. „Doufejme, že z toho bude více užitku než škody, ale budeme celou záležitost sledovat,“ podotkl.

Zdroj: archiv DeníkuNyní projektanti pracují na studii proveditelnosti, která dá návrh vedení trasy a budoucí jízdní řád rychlovlaku. „Studie potvrdí smyslnost záměru. Dokončení předpokládáme už letos,“ sdělil mluvčí Správy železnic Marek Illiaš. Součástí příprav je také aktualizace krajského územního plánu.

PLÁNUJÍ SCHŮZKU

Zástupci Správy železnic plánují osobní setkání se starosty na trase trati mezi Prahou a Brnem, kterých je asi 120. Na schůzkách chtějí obcím trať představit a seznámit je s postupem prací, případně upravit trasu podle dohody i s ohledem na životní prostředí.

Vysokorychlostní trať Brno-Praha

- délka cesty: 45 minut

- náklady na výstavbu: více než 100 miliard korun

- rychlost vlaku, který po trati pojede: až 320 kilometrů za hodinu

- termín stavby: cíl Správy železnic je v roce 2030 mít všechny úseky rozestavěné a některé i v provozu

- aktuální stav přípravy: příprava studie proveditelnosti

- kudy povede: mezi Brnem a Jihlavou kolem dálnice D1

- kam povede dál: počítá se s jejím rozšířením do Břeclavi

Zástupci Jihomoravského kraje považují za důležité, aby stavba byla hotová co nejdříve. „Při stávajícím stavu na dálnici D1 a hustotě provozu, myslím, že urychlení přesunu mezi Brnem a Prahou by přimělo lidi cestovat hromadnou dopravou a nevolili by individuální cestování auty po přeplněných silnicích,“ řekl náměstek hejtmana Roman Hanák.

Předpokládá, že při takto velké stavbě lze čekat připomínky i rozpory, které proces zpomalí. „Nicméně žádná stavba se nedá stavět úplně na zelené louce, obcházet obce a města v nějakém delším rozestupu. Koleje se nedají úplně ohnout. Pro některé obyvatele přinese tato stavba omezení,“ připustil.

Odhadovaná cena úseku mezi Brnem a Prahou je nad sto miliard korun. „Nevíme přesně, kolik tam bude mostů a tunelů. Jeden kilometr trati, kde není most ani tunel je asi čtyři sta milionů korun,“ řekl za Správu železnic Radek Čech.

O vysokorychlostní trati z Brna do Prahy se začalo mluvit už před desítkami let. Cílem železničářů je, aby v roce 2030 byla celá vysokorychlostní trať mezi Prahou a Brnem rozestavěná a v některých úsecích i zprovozněná. Vlak má jet v budoucnu po trati rychlostí asi 320 kilometrů v hodině.