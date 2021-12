„V doprovodu svého manžela byla přijata mladým chirurgem do ordinace na vyšetření, kde jen o několik minut později přivedla na svět zdravou holčičku. Novopečená maminka za celou dobu těhotenství nezpozorovala jediný signál, že by v sobě měla nosit nový život," informovala plzeňská nemocnice na svých facebookových stránkách.

O miminko se přitom žena s partnerem snažili dlouhé roky, vždy marně. „A tak se stal malý předvánoční zázrak," popisují zdravotníci.

Jak uvedla mluvčí nemocnice, paní Eva devět měsíců před tímto neuvěřitelným okamžikem žila naprosto normálně, neměla sebemenší příznaky těhotenství. Sportovala, pracovala naplno, a když začala mít pocit, že se jí trošku zvětšuje bříško, přidala více aktivit – na kole ujela klidně padesát kilometrů za den.

Pár kil navíc přitom bylo to jediné, co měla s budoucími maminkami společné. Necítila pohyby, neměla ranní nevolnosti, nenatékala jí chodidla, nezměnily se jí chutě.

Region už brázdí nejmodernější vlaky, podívejte se

„Když už jsem ležela na urgentním příjmu a ty bolesti byly skutečně nesnesitelné, v poslední vteřině jsem vykřikla: ´Doktore, asi ze mě něco leze!´ Jakkoli to může znít absurdně, opravdu jsme s manželem za celých devět měsíců neměli ani na okamžik podezření, že bych mohla být těhotná. A to jsme se o miminko pokoušeli několik let,“ říká paní Eva. „Vlastně jen tchýně asi týden před porodem utrousila, jestli náhodou nejsem v tom. Ale to byla spíš narážka na kila navíc,“ dodává s úsměvem.

Jako zázrak

Lékař, který v době zázračného porodu sloužil na chirurgické ambulanci, přivolal posilu z Gynekologicko-porodnické kliniky hned, jak bylo jasné, co se děje. O novorozeně i maminku bylo tedy okamžitě prvotřídně postaráno. Pan doktor Robert Polák nevšední situaci zhodnotil pozitivně: „Porod krásné, zdravé holčičky je vždy velkým zázrakem. A v tomto případě to platí dvojnásobně, protože takové radosti na ambulanci chirurgie nejsou denním chlebem. Jsem si jistý, že na tento adventní zázrak nikdo z nás nezapomene. Přeji celé rodině mnoho štěstí.“

Divadlo má dvě premiéry v jeden den. Uvede hru o plzeňském rodákovi a pohádku

Maminku Evu s holčičkou brzy umístili na nemocniční pokoj, všechna vyšetření byla v pořádku. Nakonec měl tak nejvíce práce tatínek, který během pár dní musel nakoupit a zařídit všechno, na co se jiné páry připravují devět měsíců. Přesto ani jeden z manželů nelituje – naopak, v miminku vidí skutečný vánoční zázrak.