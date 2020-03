Jako i v jiných obcích, i v Hartvíkovicích chtělo vedení pomoci občanům zajistit si ochranné pomůcky. „Rozhlasem jsme vyhlásili, kdo z občanů umí šít, zda by neušili pro své spoluobčany roušky. Postupně se začaly ozývat paní, které našily roušky a nosily mi je,“ říká místostarostka obce Michaela Požárová.

Nápad na zvláštní strom rouškovník vznikl docela spontánně. „Původní nápad byl, že si občané mohou vyzvednout roušku kdykoliv u mě doma, ale pak mě napadlo, že by to chtělo nějaké místo, kde si ji mohou vzít sami. Na lavičce by si toho asi nikdo nevšiml, tak mě napadl náš věšák. A tak vznikl náš obecní rouškovník,“ vysvětluje Požárová.

A strom se v praxi opravdu osvědčil. „Začali jsme ve čtvrtek a k dnešnímu dni je vydáno 179 roušek, pár jsem jich rozvezla, ale většina se rozebrala z rouškovníku, do výroby roušek pro strom se zapojilo zatím deset švadlen,“ sděluje Požárová.

Rouškovník roste v obci vedle lípy nedaleko od obecního úřadu. „Roušky jsou stále žádané, ze stromu neustále mizí. Máme radost, že se nám povedlo zajistit pomoc pro místní občany. Jelikož mám rouškovník hned vedle domu, doplňuji je pokaždé, když vidím, že roušky dochází. Zatím to vždycky tak vyšlo, že mi někdo přinesl roušky a mohla jsem je hned doplnit,“ pochvaluje si Požárová.

Netradiční nápad distribuce se líbí i lidem v obci. „Zatím máme jen samé kladné ohlasy. Roušky jsou na stromu zabalené v igelitových pytlících, abychom předešli jejich znečištění. Velké díky patří všem, co se do výroby roušek zapojili a těm, kteří darovali látku, protože bez nich by náš rouškovník nemohl vyrůst,“ uzavírá Požárová.