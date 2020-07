„Mohu potvrdit, že v současné době šetříme úmrtí vězněné osoby. Bližší informace s ohledem na průběh šetření a GDPR sdělovat nemohu,“ sdělila mluvčí Vězeňské služby ČR Petra Kučerová s tím, že muž byl na cele sám.

Jak ke smrti Kuči došlo, není jasné. Podle webu expres.cz, který se odkazuje na rodiče zemřelého, policie cizí zavinění vyloučila. „Přišla k nám policie a předala nám oznámení o smrti syna. Prakticky nic nevíme. Jen nám řekli, že vyloučili cizí zavinění, ale že nám víc říct nemohou, dokud to nevyšetří,“ cituje web otce Josefa Kuči.

Ten byl na konci června Vrchním soudem v Praze pravomocně odsouzen ke 22 letům vězení za čin z loňského února, kdy utýral svého nevlastního syna. Marečka surově bil, někdy až „do krve“, fackoval, mlátil vařečkou, sprchoval ledovou vodou, nutil ho klečet a držet v natažených rukách knihy. Chlapec podle něj zlobil a chtěl ho převychovat. Měl ho také kousat, pálit cigaretou či žehličkou. Po jednom z brutálních útoků dítě zemřelo.

„Za svou zhruba čtyřicetiletou praxi jsem se s takovým nakládáním s nezletilým dítětem ještě nesetkal, svědčí o naprosté neúctě k lidskému životu a o určitém sadismu obžalovaného,“ prohlásil soudce Vrchního soudu v Praze Jiří Lněnička.

Kučovi výrazně navýšilo trest překvalifikování jeho činu. Ústecký krajský soud ho odsoudil k 16 letům za těžké ublížení na zdraví. S tím ale nesouhlasila státní zástupkyně Kateřina Boudová, která v odvolání žádala, aby byl muž odsouzen za vraždu. S tím se Vrchní soud v Praze ztotožnil a Kučův trest navýšil o dalších šest let.

Soudy nyní budou ještě posuzovat vinu Marečkovy matky Simony T. Původně jí hrozilo pouze pět let za neposkytnutí pomoci a ohrožování výchovy dítěte. Vrchní soud ale rozhodl, že by se mohla změnit právní kvalifikace činu a že by jí mohla v případě odsouzení hrozit přísnější trestní sazba. Případ bude projednávat Krajský soud v Ústí nad Labem.