/VIDEO/ Písnička zpívajících a rapujících učitelů českotřebovské Základní školy Parník Učíme dál o distanční výuce za koronaviru se stala internetovým hitem. Na YouTube má už desetitisíce zhlédnutí. Na svém instagramu ji sdílel i ministr školství Robert Plaga.

Pedagogové ze ZŠ Parník v České Třebové natočili skladbu Učíme dál o nelehké distanční výuce za koronaviru | Foto: reprofoto YouTube

„Stalo se nám to, co se nám ještě nikdy nestalo, přišlo to tak znenadání, všechny nás to sebralo, člověk vejde do učebny a nikoho nevidí, kam se všichni poděli, co je to zase za vtipy,“ rapuje jedna z učitelek ve videu, které dobývá svět internetu. Inspirací byla pedagogickému sboru ZŠ Parník rapovaná verze skladby Být stále mlád, kterou natočil Karel Gott s Leošem Marešem na melodii megahitu Forever young skupiny Alphaville. Českotřebovští ji věnovali „všem učitelům, kteří musí denně zažívat slasti i strasti distanční online výuky a všem jejich žákům, aby se zamysleli, že to s nimi učitelé nemají lehké, obzvláště v době koronavirové…“ A byla to trefa do černého. Skladba se po internetu šíří jako lavina. „Drazí kolegové, tak to je pecka, opravdu krásné, výstižné, prostě super, jsem nadšená. Je vidět výborná učitelská parta. Jen tak dál!“ neskrývá nadšení Dana Kubová. „Moc dobrá práce, obdivuju, že jste na to našli čas a sílu. Mně občas dochází obojí,“ dodává Lenka Nováková.