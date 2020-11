Třítýdenní chlapeček v domě přežil bez následků, přestože byl nejméně celý jeden den bez tekutin a potřebné péče. Od soboty je již v péči zdravotníků. Rodinné tragédii naštěstí unikla také dvanáctiletá dcera zavražděné ženy, která byla v osudný den mimo obec u svého biologického otce.

Přestože vyšetřování rodinné tragédie není ještě zdaleka u konce, dům je stále obehnaný páskou a střeží ho policie, je potřeba zaopatřit i další přeživší němé svědky tragédie. Zavražděná maminka dvou dětí byla i velkou milovnicí koček a v domě i kolem něj pečovala celkem o sedmnáct koček. Mezi nimi je nejméně i pět čerstvých koťátek, o které je potřeba se na zimu postarat. Dva psi byli z domu už odvezeni do útulku.

„Kočkám jsem v pondělí zajistil krmivo, ale bylo by potřeba se ujmout alespoň těch nejmenších. Jsou to úplně čerstvá koťátka. Obvolal jsem proto hned několik útulků. Většinou mají aktuálně plno ale ozvala se mi paní ze zapsaného spolku Zachraň zvíře ve Pcherách a uvolila se, že si alespoň pro koťátka přijede,“ potvrdil v pondělí odpoledne starosta Líského Štěpán Hon.

Kontakt:

Zachraň zvíře, z.s. Pchery

Martina Burešová

tel.: 739 435 521

Spolupráci při odchytu koček potvrdila Martina Burešová ze pcherského spolku. „Na místo jsem hned vyjela a pokusíme se odvézt do tepla alespoň nejmenší koťata. Kdokoli by měl o ně zájem, vzít si je do své péče, budeme pochopitelně moc rádi. O zbytek kočiček se zatím musí postarat lidé z obce,“ dodala Burešová.

Spolupráci nabídl i další útulek Srdcem pro kočky ve Vrbičanech, kde mají ale aktuálně závažnou zvířecí infekci a nemohou další kočky přijímat. „I já se pokusím prověřit situaci na místě a se starostou se domluvit například na kastraci zvířat, aby se alespoň dále nemnožila,“ potvrdila Markéta Slachová z vrbičanského útulku.