Nových praktických lékařů pro dospělé se v kraji zaučuje již kolem patnácti. Všichni po dokončení atestace zůstanou na nějakou dobu na Vysočině, kde se budou věnovat práci, kterou vystudovali. „S praktickými lékaři pro dospělé se to opravdu povedlo. U stipendií pro stomatology jsou čísla také vysoká. Od jejich vyhlášení jsme jich udělili osm. Medici na tento druh motivace reagují velmi dobře a perspektiva do budoucna je tak slušná,“ uvedl krajský radní pro oblast zdravotnictví Vladimír Novotný.

Než však noví lékaři začnou ordinovat, chvíli to potrvá. Musí si totiž pro svůj obor udělat atestace, což trvá od tří do pěti let.

Zároveň stále trvají dlouhodobé problémy s pediatry. A vyhlídky na zlepšení stále nejsou. Praktikující lékaři totiž rychle stárnou. jejich průměrný věk je nad šedesát let. A noví se na Vysočinu nehrnou. „U dětí a dorostu je to komplikovanější. Tam se nám povedlo přivést pouze jednoho doktora. Akreditovaných pracovišť totiž není tolik, případně mají pediatři už svůj věk a nechtějí se pouštět do vzdělávání dalších doktorů,“ doplnil Novotný.

Finanční injekce pro nemocnice

Dětské lékaře vábí snad každé město kraji. Například v Jihlavě se rozhodli lékaře motivovat volnými byty i prostory pro ordinaci. Bydlení nabízí v centru města, na Masarykově náměstí či v ulici Matky Boží.

Jenže o moc více toho však městští nebo krajští radní dělat nemohou. Povinnost zajišťovat lékařskou péči totiž leží někde jinde. „Zásadní odpovědnost a úkoly mají zdravotní pojišťovny a stát. Je nutné zvýšit tlak jak politiků, tak veřejnosti, aby stát svoji roli v zajištění zdravotní péče plnil,“ uvedl Luboš Kliment z Projektu Hippocrates.

Přesto kraj chystá další programy, které mají tolik potřebné dětské lékaře na Vysočinu přivést. Například tři sta tisíc korun pro nemocnice, kde by mohli budoucí pediatry vzdělávat nebo finanční motivaci ze strany ministerstva zdravotnictví a zdravotních pojišťoven.