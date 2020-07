Už žádná autostráda v centru Brna přes náměstí Svobody. Výrazně méně aut v pěší zóně. Omezení oprávnění skoro o polovinu a vymezený čas pro zásobování. Nová koncepce vjezdů do historického středu města výrazně omezí auta a zvýší bezpečnost chodců v pěší zóně. Začne platit od září.

Centrum rozdělí do sedmi podoblastí. Řidiči se smí pohybovat výhradně v té, do které mají povolení. „Koncepce zakazuje vjezd bez povolení všude s výjimkou podoblasti Veselá, která je příjezdovou cestou k podzemním garážím ve Velkém Špalíčku. Bez regulace zůstanou ještě Dominikánská a Biskupská ulice a Šilingrovo náměstí,“ přiblížil brněnský radní pro dopravu Petr Kratochvíl.

Loni na podzim přitom brněnští radní schválili, že řidiči budou volně vjíždět bez povolení kromě Veselé i do podoblastí Jezuitská, Měnínská a Bašty. Kvůli intenzivnímu provozu v centru schválili tento týden aktualizaci. Mírnější variantu prosazovali zástupci radnice Brna-středu. „Navrhli jsme alespoň vyčlenit podoblast Veselá kvůli dopravní obsluze nebo když chce řidič zavést známého do centra nebo zajet do garáží ve Velkém Špalíčku," poznamenal radní Brna-středu Jan Mandát, který má na starosti dopravu.

Na konci srpna skončí platnost většiny současných povolení k vjezdu. Jejich počet se sníží z třinácti tisíc na zhruba sedm a půl tisíce. Zpřísnění postihne hlavně instituce a firmy, které nyní mají oprávnění třeba pro celou flotilu aut. V podoblastech zaparkují pouze rezidenti a abonenti.

Získání parkovacího oprávnění bude po spuštění nové koncepce vjezdů obtížnější. „Lidé musí prokázat účel cesty do centra, vjedou pouze do podoblastí, kde bydlí, podnikají nebo potřebují vykonat nějakou činnost, třeba stěhování," doplnil Kratochvíl. Povolení dostanou řidiči většinou na šest měsíců místo nyní obvyklého celého roku.



Podle brněnské primátorky Markéty Vaňkové se zároveň výrazně sníží tolerance s řidiči, kteří auto v historickém centru odstaví mimo vyhrazená stání. „Umožníme jim zastavení na deset nebo patnáct minut k vyložení věcí. Poté už ale budeme dávat víc botiček, aby si to řidiči uvědomili," nastínila.



Ke snížení počtu aut v centru má přispět omezení času zásobování mezi šestou ráno a půl jedenáctou dopoledne. „Když zboží dováží deset dodavatelů denně, nejde je zorganizovat tak, aby všichni přijeli ráno. V centru jsou dokonce kuchaři, kteří mi za zboží platí až od jedenácti. Nemůžu k nim jezdit dřív,“ sdělila dodavatelka masa Pavla Korčiánová.



Omezení se dotknou i rozvozů jídel a zboží. Město pro ně vyčlení takzvané drop zóny na okrajích centra, kde si lidé objednávku vyzvednou. Autům vjezd do ulic centra zakáže. „Řešením bude doručování jídla na kolech a pěšími kurýry,“ uvedl vedoucí logistiky firmy Dáme Jídlo Aleš Ječmen.



Právě regulace vjezdu aut dovážejících jídlo může podle obyvatele Petra Pelce tamní situaci pomoci. „Rozvozy jídel do centra jsou skoro zbytečné. Pokud někdo bydlí v centru, má na dosah ruky jakékoliv jídlo a je zbytečné si ho nechat dovážet autem,“ řekl Pelc.



Na vjezdy do podoblastí dohlédnou od září kamery. Nahradí práci hlídek městské policie, které nyní dohlíží na oprávněnost vjezdů řidičů do historického centra. Pokud kamera zachytí auto, který vjíždí do vymezené podoblasti bez oprávnění, automaticky případ pošle ke správnímu řízení.



Nová koncepce se nedotkne vozidel integrovaného záchranného systému a městské policie. „Vjíždět bez omezení do všech regulovaných podoblastí budou řidiči s oprávněním pro činnosti, jako jsou dlouhodobé, zásahové, zásilkové, pečovatelské a sociální služby, zdravotně tělesně postižení, zásobování ve vyhrazených časech nebo taxislužba s platnou objednávkou," shrnula Anna Dudková z brněnského magistrátu.

Koncepce vjezdů

- sedm podoblastí – pěší zóna, Rašínova, Jezuitská, Měnínská, Bašty, Zelný trh a Veselá

- bez oprávnění vjezd pouze do podoblasti Veselá

- méně vydaných povolení

- zásobování výhradně v čase mezi 6.00 a 10.30