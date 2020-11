V pondělí 9. listopadu evidovala Krajská hygienická stanice v Českých Budějovicích podle ředitelky odboru hygieny dětí a mladistvých Marie Noskové celkem 70 mateřských škol s problematikou covid-19, to je 18 procent z celkového počtu 382 mateřských škol v Jihočeském kraji.

Zcela uzavřeno je 29 školek. „Častěji je nemocný personál než malé děti,“ upřesnila Marie Nosková s tím, že od začátku roku koronavirus řešili hygienici již na 304 školách a školských zařízení. „To je 37 procent všech škol a školských zařízení v kraji z celkového počtu 820 zařízení,“ vyčíslila.

KROMĚ VIRU I ŽLOUTENKA

Velký problém nastal v českobudějovické školce Emila Pittera, kde se kromě pozitivity na koronavirus Krajská hygienická stanice zabývala jedním dítětem s virovou hepatitidou A. „V kontaktu byly desítky dětí a několik pedagogů, proto jsme nařídili protiepidemická opatření, školka je po konzultaci s magistrátem města provozovatelem uzavřena z důvodu nedostatku personálu k zajištění provozu,“ vysvětlila Marie Nosková.

Vývoj v MŠ za poslední měsíc:

26. 10. 2020 řešeno 48, uzavřeno 33

30. 10. 2020 řešeno 74, uzavřeno 40

5. 11. 2020 řešeno 82, uzavřeno 47

9. 11. 2020 řešeno 70, uzavřeno 29

Ředitelka školky Jitka Pešková potvrdila, že mají opravdu zavřeno kvůli žloutence. „Týden jsme měli zavřeno kvůli výskytu koronaviru u personálu, aktuálně máme kvůli hepatitidě, protože potencionálně ohrožena je téměř polovina dětí a většina personálu,“ konstatovala.

Školka měla nedostatek personálu už během podzimních prázdnin. „Týden před karanténou se naše učitelky navzájem suplovaly ve třídách a tím pádem měly poměrně velký počet kontaktů,“ zdůvodnila Jitka Pešková, že se jediné dítě se žloutenkou potkalo s mnoha vrstevníky i personálem.

Zavřeno má být až do poloviny prosince. „Hepatitida má dlouhou inkubační dobu, kolem padesáti dnů a my musíme dodržet tento termín,“ zdůvodnila ředitelka.

ZASE OTEVŘELI

Po karanténě v pondělí 9. listopadu mohla znovuotevřít mateřinka v Kardašově Řečici. „Školka byla týden celá v karanténě kvůli covidu dvou pedagogických pracovníků. Následně byli všichni zaměstnanci na testech,“ osvětlila ředitelka Jana Hýbková. Nyní již funguje normálně. „Rodiče jsme nežádali, aby si děti nechali doma, ale i tak je jich ve školce asi polovina ze zapsaných,“ nastínila aktuální stav.

Všechny čtyři třídy dle jejího vyjádření fungují po celý den samostatně, tedy bez ranního a odpoledního spojování. „Důvodem je, abychom v případě opětovné karantény mohli zavřít pouze samotnou třídu, nikoliv celou školku,“ osvětlila Jana Hýbková.

VYZVALI RODIČE

Některá města přistoupila kvůli epidemiologické situaci také k veřejným žádostem rodičů, aby své děti do školek neumisťovali, pokud to není nutné. „Situace je nepříznivá, náročná a přináší mnoha rodinám starosti, přesto si dovolím požádat, aby rodiče zvážili potřebu umisťování svých dětí do školek, pokud to nutně nepotřebují pro výkon své profese či z jiných naléhavých důvodů,“ uvedl náměstek primátora Viktor Vojtko s tím, že je nutné snížit riziko nákazy mezi dětmi i zaměstnanci na minimum.

V Českém Krumlově po uzavření jedné mateřské školy požádal starosta Dalibor Carda o zvážení absence dětí z pravidelné docházky, aby tak město udrželo v provozu další mateřinky. „Menší počet dětí ve třídách znamená menší pravděpodobnost uzavření mateřských škol z důvodu onemocnění dětí nebo zaměstnanců. Snížíme tím riziko nákazy, pokud budou ve školkách jen ty děti, jejichž rodiče nemají jinou možnost jejich zaopatření,“ prohlásil.

BEZ OMEZENÍ

Mateřská školka Prachatice funguje podle ředitelky Heleny Turkové Kubátové v plném rozsahu. „Z pracovního personálu zatím byly, či ještě jsou postiženy pouze tři osoby z celkového počtu 62,“ upřesnila s tím, že dodržují opatření, nosí roušky, udržují rozestupy a používají dezinfekci. Ze zapsaných dětí dochází 65 procent.

Strakonická Mateřská škola Čtyřlístek také funguje bez omezení. Jak uvedla její ředitelka Gabriela Jánská od pondělí 2. listopadu z plné kapacity 88 dětí dochází v průměru 33 dětí. „Na základě rozhodnutí rady města jsme požádali rodiče, kteří čerpají mateřskou či rodičovskou dovolenou, aby si své děti v době nouzového stavu ponechali doma. Ovšem konečné rozhodnutí necháváme zcela na nich,“ řekla.

Onemocnění covid-19 dle jejího komentáře prodělala třetina zaměstnanců. „Všichni zaměstnanci v mateřské škole dodržují přísná hygienická opatření a nosí respirátory,“ zmínila Gabriela Jánská.

ZATÍM BEZ NÁKAZY

Školka Cvrček ve Strážkovicích na Českobudějovicku funguje v plném rozsahu. „Všichni dodržujeme hygienická opatření, jako je mytí rukou při příchodu do školy, časté větrání a rodiče doprovází děti pouze v roušce,“ popsala ředitelka Eva Svitáková s tím, že každé odpoledne zapínají ve třídě ozón, který dezinfikuje vnitřní prostory.

Onemocnění koronavirem se tomuto zařízení prozatím vyhýbá. „Setkali jsme se pouze s nákazou v jedné rodině, a tak rodiče své dítě z mateřské školy na čtrnáct dní odhlásili, aby nedošlo k dalšímu šíření,“ sdělila. Do školy podle ředitelky Evy Svitákové tak dochází všechny děti, pokud nejsou nemocné.