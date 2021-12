Vřesová na Sokolovsku pravidelně obsazuje poslední příčku ve volební účasti. Na tomtéž místě se nyní ocitla i ve statistikách proočkovanosti obyvatel. Ti ale také říkají, že za posledních čtrnáct dní ve Vřesové není žádný nakažený koronavirem.

Vřesová na Sokolovsku. | Foto: Deník/Roman Cichocki

"K volbám lidi nechodí, protože na to se… Je zde i řada starých lidí, kteří tam asi ani nedojdou. Co se týká očkování, tam nevím, co se mi může stát. Každý to snáší jinak a může mít zdravotní problémy. Proto ani já tam radši nejdu. Jestli to stát nařídí, budu muset. Ale nelíbí se mi to. Je to jak za totality, kdy nám nařizovali co máme dělat jinak nás zavřou. Je to moje zdraví a nic do sebe píchat nenechám," říká jeden z kopáčů.