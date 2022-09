Protože se jedná o první nález této houby v České republice, posuzovali vzácný exponát odborníci z Moravského muzea v Brně. „Už podle fotek to bylo jasné, protože štítovka má specifickou žlutooranžovou barvu a dobře se určuje. Každý takový kousek ale vyžaduje doklad, a proto bylo nutné nechat ji posoudit,“ zmínil Jiří Polčák.

Houby na Karlovarsku nejsou a nebudou. Takovou sezónu nepamatuji, říká mykolog

Uznávaný mykolog při svých toulkách narazil i na jiné nepůvodní druhy. „Například teplomilné druhy bedel, které rostou hlavně v Americe. V mulčovací kůře jsem našel například bedlu skleníkovou nebo cibulonohou. Průměr klobouku u těchto raritních kousků dosahuje až 25 centimetrů. Houby jsou jedovaté a zajímavostí je, že vyrostou za jediný den. Ráno mají dva až tři centimetry, ale k večeru už jsou rozvinuté,“ popsal.

Vzácný je i objev kalichovky lužní, což je houba fialové barvy. „Dosud byl její výskyt zaznamenán pouze na jižní Moravě a teď jsem na ni narazil dokonce na šesti chráněných lokalitách na Přerovsku. Je to teplomilný druh a má rád lužní lesy. Houba je drobnější a přehlížená, takže po ní hodně lidí pátralo. Najít se ji ale v našem regionu podařilo až teď,“ doplnil.

Bída v lesích

Přestože se Jiřímu Polčákovi podařilo učinit nálezy, které se zapíšou do odborných učebnic, z pohledu národa houbařů je letošní sezona nejhorší za poslední roky.

„Je to katastrofa, něco takového nepamatuji. Mohli jste chodit čtyři hodiny po lese a našli jen tři červivé kováře. Taková hrůza tu dlouho nebyla - stejná je přitom situace v Beskydech i Hostýnských vrších. Důvod? Tropická vedra v kombinaci se suchem. Vítr všechno rozfoukal, takže na Moravě houby nerostly, byla jako zakletá. Teprve teď se v lesích něco objevuje, ale je to spíše náhoda,“ přiblížil.

Mykologický spolek v Přerově pořádá vždy v polovině září tradiční výstavu hub, která se koná v klubu Teplo na Horním náměstí. Tentokrát se mohou těšit milovníci hub na její pětadvacátý ročník. Výstava se uskuteční od pátku 16. do soboty 17. září a začátek je vždy v 9 hodin. Kolik exponátů na ní ale návštěvníci tentokrát spatří, je ve hvězdách.

Houbařka, která točí videa. Mým snem je obří vatovec, říká Šumavská houbička

„Vždy jsme se pyšnili zhruba čtyřmi stovkami rozmanitých druhů hub - jedlých, nejedlých i jedovatých. Tentokrát budeme rádi, když jich vystavíme dvě stě až tři sta a sbírat budeme doslova na poslední chvíli. Vyrazíme hlavně do Jeseníků, kde už teď něco je. Chtělo by to ale, aby pořádně zapršelo,“ řekl.

Na Jesenicku teď podle něj mohou houbaři narazit hlavně na hřibovité houby, různé druhy klouzků a kozáky. „Hřiby jsou ale hodně červivé,“ poznamenal.

Zajímavé přednášky

Na tradiční výstavě v Přerově bude mít Jiří Polčák i letos tři zajímavé přednášky. První, která začíná v pátek 16. září v 16 hodin, se bude věnovat jedlým houbám, v sobotu jsou pak dvě - v 10 hodin se lidé dozví zajímavosti o léčivých houbách, ve 14 hodin o houbách Pobečví.